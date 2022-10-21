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حماس تنعى شهيد جنين البطل صلاح بريكي

21 تشرين أول / أكتوبر 2022 03:24

شهيد جنين صلاح بريكي
شهيد جنين صلاح بريكي

غزة- الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا وأمَّتنا الشهيد البطل صلاح بريكي (19 عامًا)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال التصدّي لاقتحام مدينة جنين الليلة الماضية.

وعاهدت الحركة شعبنا أنّ دماء الشهداء لن تذهب هدراً، وأنّ ثورتهم ضد المحتل ستزهر نصراً وتحريراً وتمكيناً، بإذن الله.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي اليوم الجمعة أنَّ اقتحامات الاحتلال وحصاره للمدن لن يكسر إرادة شعبنا وتمسكه بحقوقه وإيمانه بوعد الله القريب بالتحرير الشامل والعودة.

 وقالت الحركة: "نشد على أيدي أبناء شعبنا لمزيد من التكاتف والالتفاف حول خيار المقاومة والسير على نهج الشهيد المقدام عدي التميمي، وكلّ إخوانه الشهداء الذين قاتلوا العدو واشتبكوا معه بكل بسالة حتَّى الرَّمق الأخير، انتصاراً للمسجد الأقصى وتلبية لندائه".

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