النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2376) الأحد 23/10/2022

أخبار فلسطينية﻿

بعبوة ناسفة لاصقة.. الاحتلال يغتال أحد قادة مجموعة “عرين الأسود” في نابلس- (فيديو)

حماس: سنواصل تطوير علاقتنا مع دمشق لتصليب قدرتنا على مواجهة العدوان الإسرائيلي

داخلية” غزة: أحبطنا عمليات استخبارية إسرائيلية

الخارجية الفلسطينية تدين الإعدام الميداني الذي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطن الفلسطيني

تشكيل وفد وزاري فلسطيني للاطلاع على الأوضاع في نابلس في ظل الحصار الإسرائيلي

الرئيس الفلسطيني يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد

أخبار إسرائيلية

رئيس أركان إسرائيلي سابق: أخشى من سيناريو يصبح فيه "سموتريتش" وزيرًا للدفاع

المصادقة على تعيين "هاليفي" رئيسا جديدا للأركان

اخبار دولية

الرئيس اللبناني يبحث ترتيبات ترسيم الحدود البحرية رسميا مع إسرائيل

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب قلقيلية وإصابة آخر إثر تنفيذه عملية طعن في القدس- (صور وفيديو)

فتوى فلسطينية تحرّم التعامل مع شركة “زارا”

داخلية” غزة: أحبطنا عمليات استخبارية إسرائيلية

قوات الاحتلال تطلق الرصاص وقنابل الغاز على المزارعين جنوب غزة

الشرق الأوسط

أهالي نابلس يتحدون الطوق الإسرائيلي بحملة «حاصر حصارك»

هل تشهد الضفة الغربية «انتفاضة ثالثة»؟

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

تشكيل وفد وزاري فلسطيني للاطلاع على الأوضاع في نابلس في ظل الحصار الإسرائيلي

الشروق المصرية

اغتيال أحد قادة عرين الأسود في نابلس

الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على فتى فلسطيني في القدس

رئيس فلسطين يتسلم أوراق اعتماد السفير المصري الجديد

منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من مخاطر تصعيد التوسع الاستيطاني في شرق القدس

رئيس سلطة المياه الفلسطيني يزور المركز الإقليمي للتدريب التابع لوزارة الري

الغد الأردنية

إصابة عامل برصاص الاحتلال غرب الخليل

الاحتلال يعترف ضمنيًا باغتيال المقاوم الكيلاني

العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

لليوم الثالث عشر.. الاحتلال يواصل عقابه الجماعي بحق أهالي نابلس

وفاة المذيع محمود عباس مقدم برنامج "مسابقات أجيال"

كشف ملابسات حرق 4 مركبات برام الله

مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة والقدس

ناصر الشاعر: لن أتخلى عن حقي بمحاسبة الجناة

حماس" تعبر عن رفضها لتصريحات أميركية حول زيارة وفدها لسوريا

الحياة الجديدة

أحياء في قطاع غزة يعيشون بمقابر الأموات

مستوطن يهاجم طالبتين ويرشهما بغاز الفلفل في حوارة

الاحتلال يصيب عاملا على حاجز ترقوميا ويعتقل مواطنين من دورا

تواصل انتهاكات الاحتلال: شهيد وإصابات واعتقالات وعربدة للمستوطنين

"الأسرى": استئناف زيارات أهالي الأسرى للسجون غدا باستثناء "ريمون"

الاحتلال يعتقل والد وشقيق الفتى أبو قطيش

جريدة الأيام

استشهاد شاب قرب حاجز في قلقيلية

»الاحتلال ومستوطنوه يواصلون حرب الزيتون

»شرطة الاحتلال تطلق النار على فتى من مسافة الصفر في ملعب بالقدس

»عمليات تجريف وإطلاق نار في خان يونس والوسطى

»معاناة الأسرى تتضاعف مع تصاعد أعداد المعتقلين الموقوفين والاكتظاظ

»عملات معدنية صدئة تعيق التعاملات التجارية في أسواق القطاع

»غالون: استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين سيكون ضمن مباحثات تشكيل الحكومة...

وكالة الرأي الفلسطينية

اغتيال أحد قادة "عرين الأسود" في نابلس

الداخلية تعلن عن مسابقة تعيين ضباط اختصاص "أدلة جنائية"

بلدية غزة: عملية فتح الشوارع تساهم في تطوير المدينة

فلسطين اليوم

استشهاد أحد قادة "عرين الأسود" بعملية اغتيال في نابلس

غالون: استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين سيكون ضمن مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة

صور: التعرف على هوية منفذ عملية القدس

فيديو: تشغيل أكبر مركب صيد في قطاع غزة

فيديو .. هكذا اغتال الاحتلال الشهيد تامر الكيلاني ورصد العميل

عرب 48

اعتداءات للمستوطنين بالضفة والأقصى وإصابة عامل برصاص الاحتلال

شهيد في قلقيلية وإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال بالمغير وبيت أمر

الخليل: وفاة جد وحفيده غرقا في بركة مياه

حماس": سنواصل تطوير علاقتنا مع سورية

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

23 تشرين أول (أكتوبر)

2000م "باراك" يجري مباحثاتٍ بشأن تشكيل حكومة طوارئ مشتركة بين حزبي العمل و الليكود إثر تدهور الوضع الأمني في الكيان الصهيوني الناتج عن انتفاضة الأقصى .

1998م توقيع اتفاق " واي بلانتيشن" بعد تسعة أيام من المفاوضات الشاقة والمساومات الصعبة في مركز المؤتمرات في "واي بلانتيشن" وقع الرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي بيل كلنتون وبحضور العاهل الأردني الملك حسين اتفاقاً للسلام يفتح الطريق أمام تنفيذ استحقاقاً الاتفاقيات الانتقالية ويمهد الطريق لبدء مفاوضات الوضع النهائي.

1973م مجلس الأمن يصدر القرار 339 الذي يؤكد على القرار رقم 338 إن مجلس الأمن إذ يشير إلى قراره رقم 338(1973) الصادر في تشرين الأول أكتوبر 1973: ؤكد قراره بشأن التوقف الفوري عن جميع أنواع إطلاق النار وعن الأعمال العسكرية كافة، ويحث على عودة قوات الجانبين إلى المواقع التي كانت تحتلها لحظة سريان وقف إطلاق النار.

1946 م الملك عبد العزيز بن سعود (1880 – 1953) يحتج على تأييد الولايات المتحدة الأمريكية لقيام دولة يهودية على غالبية أرض فلسطين التي كانت خاضعة في حينه لسلطة الانتداب البريطانية.