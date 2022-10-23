رئيس سلطة الأراضي ووزارة الأوقاف يبحثان التعاون المشترك

غزة-الراي

أكد رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز خلال استقباله .أ عبد الهادي الاغا وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية على أهمية التعاون الشركة بين سلطة الأراضي والاوقاف لتغطية الاحتياجات من الأراضي وخدمة المجتمع .

وأشاد د. الباز بالعلاقة الوطيدة بين الجانبين باحثا معه الاستملاكات والمبادلات لأراضي الأوقاف والأراضي الحكومية وإمكانية تخصيص أراضي حكومية لصالح إقامة مدرسة شرعية جنوب مدينة غزة .



وتناول اللقاء التعديات الواقعة على الأراضي الحكومية والجهود التي تبذلها سلطة الأراضي لمعالجة هذه التعديات والحفظ على الأراضي الحكومية وترشيد استخدمها من أجل تنفيذ مشاريع خدماتية تخدم المواطنين في القطاع .



ومن جهته ،أعرب وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية عن شكره لسلطة الأراضي لتعاونها الكامل مع وزارته وشدد على ضرورة تكامل الجهود بين المنظومة الحكومية كافة لما لها من أثر إيجابي على التطور المستمر في الخدمات المقدمة للمواطنين