وكالة الرأي الفلسطينية 5 نصائح للتخلص من زيادة الوزن بطريقة صحية وكالة الرأي الفلسطينية إحصائية حوادث السير في غزة خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية ما أسباب تشقق القدمين وكيفية علاجه وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل وكالة الرأي الفلسطينية نجم المجمع الإسلاميّ المصنف الأوّل يفوز ببطولة فردي الرجال بكرة الطاولة بالقطاع وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إيطاليا: ميلان يقسو على رئيسه السابق ويتساوى مع نابولي المتصدر وكالة الرأي الفلسطينية طالع أسعار المنتجات الزراعية في غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية بطولة إسبانيا: ريال مدريد يحتفي ببنزيمة وكورتوا بفوز رابع تواليًا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم مساكن قرية العراقيب للمرة 208 وكالة الرأي الفلسطينية تقنية جديدة لشحن بطاريات السيارات بـ 10 دقائق
أخبار » الأسرة و المجتمع

منها تجنب الأطعمة المقلية

5 نصائح للتخلص من زيادة الوزن بطريقة صحية

24 تشرين أول / أكتوبر 2022 08:58

5 نصائح للتخلص من زيادة الوزن بطريقة صحية
5 نصائح للتخلص من زيادة الوزن بطريقة صحية

في محاولة لخسارة كيلوجرامات سريعة ، غالبًا ما نلجأ إلى الحميات الغذائية التي ربما نجحت مع شخص ما في محيطك ، وإذا كنت تتساءل عن كيفية إنقاص الوزن بسرعة ، فحدد هدفًا واقعيًا يمكنك تحقيقه في الأشهر القادمة ، دون الشعور بالتوتر أو الضغط، و لإنقاص الوزن بطريقة صحية ، ضع نصب عينيك فقدان حوالي كيلوجرام واحد من الوزن في الأسبوع ، ولا تنس أن اتباع نظام غذائي صحي والكثير من التمارين سيجعلك تشعر بتعب أقل وتوتر أقل أيضًا، وفقا لما نشره موقع food.ndtv

 1 – قد يؤدي التخلص العشوائي من مصادر الغذاء الرئيسية إلى مزيد من الضرر، فلا تعمل على تخفيض السعرات الحرارية بشكل كبير حتى لا تعانى من نقص البروتين والدهون ، وقد تؤدي الإزالة العشوائية لمصادر الطعام الرئيسية إلى إلحاق ضرر أكبر من نفعه ، لذا تأكد من إجراء تغييرات تدريجية يجد جسمك وقتًا للتكيف معها.

2 - . تناول البروتين في كل وجبة

يعد البروتين جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي الصحي ، إلا أن تناول البروتين في جميع أوقات الوجبات يسرع من فقدان الوزن. يتركك تشعر بالشبع لفترة أطول ويساعد على خفض إجمالي الدهون في الجسم. كما أنه يمنع الرغبة في الانغماس في شيء تسمين أو مقلي ، إذا تناولت الطعام باعتدال ، فستتمكن أيضًا من إنقاص الوزن بشكل أسرع.

3 - . امتنع عن تناول الكربوهيدرات المكررة والسكريات:

تتحلل جميع الكربوهيدرات المكررة في جسمك لإنتاج السكر. سيؤدي هذا بدوره إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. الكربوهيدرات المكررة والسكر تجعلك تحتفظ بالماء وتسبب الانتفاخ ، وهو شيء يجب تجنبه بشكل خاص.

4 - قل وداعًا للأطعمة المصنعة:

تجنب جميع المواد المضافة و المواد الحافظة والألوان الاصطناعية ،هذه هي الأطعمة التي تريد تجنبها تمامًا لأنها مليئة بالصوديوم وقليل من العناصر الغذائية التي قد تتناولها أيضًا في صندوق الكرتون.

5 – تجنب الأطعمة المقلية:

تخطي جميع رقائق البطاطس المقلية والأطعمة السريعة المفضلة لديك. لان الدهون في الأطعمة المقلية هي دهون متحولة ، و تزيد من الالتهابات .

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟