المدهون يتابع سير أعمال محكمة بداية غزة

غزة- الرأي

عقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضياء الدين المدهون اجتماعًا بالسادة رئيس وقضاة محكمة بداية غزة، بهدف تطوير العمل القضائي وتوحيد الرؤى السياسات الرامية إلى تحقيق العدالة الإجرائية وتقصير أمد التقاضي وتجويد الأحكام والقرارات.

وقد أشاد المستشار رئيس المجلس بالأداء القضائي والإداري في محكمة البداية، وانخفاض معدل الدعاوى المدورة، وانتظام سير الجلسات القضائية، والوصول إلى معدلات معقولة ومقبولة لتأجيل نظر القضايا في الهيئات، وحِرْص السادة القضاة على تحقيق العدالة الناجزة من خلال معالجة مسببات التأجيل غير المبرر للدعاوى، والالتزام بالتعميمات الإجرائية والإدارية الناظمة، وحسن التعامل مع المحامين والجمهور.

وأكد المدهون على ضرورة الاهتمام والتركيز على تفعيل التوجيهات الإجرائية الواردة في التعميم ٢٣/٢٠٢٢ الخاص بإجراءات الحد من إطالة أمد التقاضي وتسريع عجلة نظر القضايا وعدم تأخيرها، بما تضمنه من أحكام مؤكدة لما ورد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وقد أكد المستشار محمد نوفل رئيس المحكمة في المقابل إلى التزام السادة القضاة إعطاء أطراف الدعوى الفرصة الكافية لتقديم بيناتهم على قدم المساواة والعدالة، وعلى إيلاء الدعاوى القديمة ما قبل عام ٢٠١٨ اهتمامًا خاصًا وذلك من خلال تأجيلها لمدد قصيرة وإلزام أطراف الدعوى نحو تقديم بيناتهم دون تسويف أو مماطلة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية السنوية بما تضمنته من أنشطة تحقق العدالة وسيادة القانون.