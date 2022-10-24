رئيس سلطة المياه يستقبل وفداً من ممثلي شركات مختلفة

غزة-الرأي

استقبل رئيس سلطة المياه وجودة البيئة وفداً من عدة شركات محلية لدراسة بعض المشاكل العالقة للإعمار ومشاريع الإسكان.

وشمل الوفد ممثلا عن كل من شركة الدحدوح وشركة الرمال الذهبية وشركة القلاع وشركة النجاح.

في حين حضر م. حسين الأعرج ممثلا عن شركة الرمال والمختار جابر الدحدوح ممثل عن شركة الدحدوح وم. إيهاب لبد ممثل عن شركة القلاع وم. فادي لبد ممثل عن شركة النجاح.

فيما استمع د. يوسف إبراهيم لأبرز المشاكل العالقة لدى الشركات بما يتعلق بمشاريع الإسكان والإعمار خاصة في منطقتي وسط وشمال قطاع غزة.

كما تمكن د. يوسف من حل جميع الإشكاليات العالقة بتوفير جميع التسهيلات لاستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.

وشكر الحضور جهود جميع الطواقم العاملة في سلطة المياه وجودة البيئة التي تسعى دوما لتسهيل واستيفاء كافة معاملات المواطنين.