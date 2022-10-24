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الجنايات الكبرى تصدر أحكامًا مشددة لتجار مخدرات

24 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:35

الجنايات الكبرى تصدر أحكامًا مشددة لتجار مخدرات
الجنايات الكبرى تصدر أحكامًا مشددة لتجار مخدرات

غزةالرأي

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى حكمًا بالسجن مدة عشرون عامًا مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف على المتهم (ه/ع) وغرامة مالية قدرها (20.000) دينار أردني أو الحبس مدة سنتين بدلًا عنها ومصادرة المواد المضبوطة، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار من نوع حشيش وترمال ومواد مخدرة أخرى من نوع روتانا، وذلك استنادًا لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم 7 لسنة 2013م.

وفي السياق ذاته أصدرت الهيئة حكمًا آخر بالسجن عشرون عامًا مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف على المتهم (ه/ق) وغرامة مالية وقدرها (20000) دينار أردني أو الحبس سنتين بدلًا منها ومصادرة المضبوطات وإتلافها بتهمة حيازة مواد مخدرة من نوع حشيش بقصد الإتجار والتعاطي مع العود المؤثمة بمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وعلى نحو متصل أصدرت ذات الهيئة حكمًا على المتهم (م/ج) بالحبس مدة عشرة أعوام مع النفاذ وغرامة مالية قدرها (1000) دينار أردني أو الحبس سنتين بدلًا منها، وعلى متهم آخر (م/ز) بالحبس خمسة أعوام وغرامة مالية (5000) دينار أو الحبس سنتين بدلًا منها، ومصادرة المواد المضبوطة وإتلافها، وذلك بتهمة حيازة مواد مخدرة والمساعدة بالاتجار بالمواد المخدرة المؤثمة من نوع حشيش ولاريكا، استنادًا لمواد القانون الفلسطيني رقم 7 لسنة 2013م.

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