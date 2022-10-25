النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2378) الثلاثاء 25/10/2022

أخبار فلسطينية﻿

حماس تدعو إلى النفير في وجه الاحتلال والاشتباك معه دفاعا عن نابلس

الحكومة تحذر من ارتكاب جنود الاحتلال جرائم جديدة في نابلس

هنية": نابلس ترسم بدم الشهداء مسار العزة والفخار

إسرائيل تبدأ مناورات عسكرية بعد تبني “الاغتيالات الصامتة”.. و”حماس”: لن تكسر المقاومة و”عرين الأسود”

أخبار إسرائيلية

ترجمة عبرية لرواية لوزير الثقافة الفلسطيني تثير جدلا

اخبار دولية

العفو الدولية تحض المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في جرائم حرب محتملة في غزة

اتفاق تعاون إسرائيلي ـ ألباني بمجال «السايبر» في مواجهة إيران

زيلينسكي ينتقد حياد إسرائيل حيال "التحالف" الروسي-الإيراني في أوكرانيا

نيويورك تايمز": إسرائيل زودت أوكرانيا بمعلومات استخباراتية ساعدتها في إسقاط الطائرات بدون طيار"

أخبار عربية

قصف إسرائيلي يستهدف «كتيبة ومطاراً لحزب الله» في ريف دمشق

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

بعد غرق مركب يحمل فلسطينيين.. “فتح” تحمّل “حماس” مسؤولية الهجرة الجماعية لشباب غزة

استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 5 في نابلس وإصابة 20 في عدوان لقوات الاحتلال- (صور وفيديوهات)

تقرير فلسطيني في “اليوم الوطني للمرأة”: أكبر نسبة اعتقالات في القدس من النساء

الاغتيالات المركزة”.. تحوّل في السياسة الإسرائيلية لسحق المقاومة شمال الضفة

فعاليات واسعة في كافة المدن إسنادا للأسرى.. والهرمي يواصل الإضراب المفتوح

الشرق الأوسط

إسرائيل للاغتيال شمال الضفة تجنباً لمواجهة على الأرض

القيود الإسرائيلية تسببت في وفاة 7 مرضى من غزة هذا العام

الاهرام المصرية

القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تؤكد أهمية توسيع المقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين

الشروق المصرية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين.. وقوة خاصة تختطف أسيرين مُحررين من أطراف رام الله

الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط أمريكي ودولي للإفراج عن أسير مريض بالسرطان

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الاحتلال يصدر بيانًا حول عمليته في نابلس

جريمة حرب.. أبو ردينة: الرئيس عباس يجري اتصالات عاجلة لوقف العدوان على نابلس

اتصالات فلسطينية في الأمم المتحدة لوقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة والقدس

خلال استقباله رئيس وزراء هولندا.. الرئيس عباس: حريصون على إجراء الانتخابات

حماس": الحصار على نابلس لن يفلح في كسر إرادة المقاومة

الدفاع المدني يخمد حريقين في رام الله ونابلس

الحياة الجديدة

الاحتلال يصيب عاملا ويعتقله غرب الخليل

الرئيس يستقبل رئيس الوزراء الهولندي

"فتح" تهنئ الحزب الشيوعي الصيني بإعادة انتخاب شي جين بينغ أمينا عاما للحزب

فلسطين تشهد كسوفًا جزئيًا للشمس غدًا

وفد وزاري يطلع على احتياجات محافظة نابلس

نادي الأسير: تدهور الوضع الصحي للمعتقل الإداري معطان

جريدة الأيام

»مسيرات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية اسنادا لنابلس

»القدس: الاحتلال يمدّد اعتقال الفتى الجريح أبو قطيش

»تونس: التعرّف على جثمانَي شابين آخرَين من ضحايا مركب الهجرة

»الشهيد الكيلاني يكتب وصيته الأخيرة بدمه

»سلطات الاحتلال تواصل إعاقة تلقي آلاف المرضى العلاج خارج القطاع

»التحذير من خطورة الوضع الصحي للأسير عبد الباسط معطان

وكالة صفا

غزة قوى تنعي ضحايا غرق قارب تونس

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

وسط اشتباكات عنيفة في نابلس

سما نيوز

الشاباك والجيش أشرفا على اغتيال قائد عرين الأسود .. تفاصيل جديدة حول عملية الاحتلال بنابلس

أول تعليق من غانتس ولابيد حول أحداث نابلس ..

شهيد برصاص الاحتلال في قرية النبي صالح شمال رام الله

إعلان عن إضراب شامل ويوم غضب في نابلس

عرين الأسود تصدر بيانا عقب اقتحام الاحتلال نابلس

غزة : "الديمقراطية" تنظم وقفة جماهيرية حاشدة دعماً لانتفاضة الضفة والقدس

عرب 48

مسيرات غضب وإضراب بالضفة ودعوات لتصعيد المقاومة

مصرع 5 فلسطينيين بغرق قارب قبالة سواحل تونس

وفد من حكومة اشتيّة يصل نابلس للاطلاع على احتياجاتها

مصرع حسين أبو حطب من نابلس في حادث دهس

الاحتلال يمدد اعتقال الفتى الجريح محمد أبو قطيش بزعم ضلوعه في عملية طعن بالقدس

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 25 تشرين أول (أكتوبر)

ý 2004م 13 شهيداً وأكثر من 80 جريحاً ضحايا الهجمة الإسرائيلية على مدينة خان يونس وتأتي هذه الهجمة عشية تصويت البرلمان على خطة الفصل الأحادية عن القطاع بعد 10 أيام على ما يسمى بـ "أيام الندم"

ý 1999م فتح الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية بعد الانتهاء من تشييده، تم اليوم وبصورة رسمية فتح الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية ويمر هذا الممر من أراضي 1948م المحتلة.

ý 1998م وفاة الشاعر الفلسطيني حسن البحيري في دمشق.

ý 1995م الموساد الصهيوني يغتال أمين عام حركة الجهاد الإسلاميّ د. فتحي الشقاقيّ أمام فندقٍ في مالطة، وذلك خلال رحلة عودته من ليبيا إلى سورية.

ý 1995 م رئيس بلدية نيويورك اليهودي رودلف جولياني (ولد عام 1944) يطرد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (ولد عام 1929) من حفل فني على هامش إحياء ذكرى تأسيس هيئة الأمم المتحدة، والبيت الأبيض يعتذر عن الحادثة.

ý 1928 م لجنة الدفاع عن حائط البراق تحذر من محاولات جماعات متطرفة تهويد القدس القديمة.

ý 1972م انفجار طردين ملغومين في مكتبي منظمة التحرير الفلسطينية في الجزائر وليبيا، واتهام الموساد بالمسؤولية عن الانفجارين.

ý 1993م استشهاد المجاهد يحيي الناطور من طولكرم من الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال بعد توتر حالته الصحية وإهمال إدارة السجن له.

ý 1974 م التحضير لعقد مؤتمر القمة العربي السابع في مدينة الرباط المغربية (26 - 29 تشرين أول/ أكتوبر 1974). وشاركت فيه جميع الدول العربية ومن بينها الصومال التي تشارك لأول مرة في مؤتمر قمة عربي. ومن قراراته: - التحرير الكامل لجميع الأراضي العربية المحتلة في عدوان حزيران (يونيو) 1967، وتحرير مدينة القدس، وعدم التنازل عن ذلك.