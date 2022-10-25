النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2378) الثلاثاء 25/10/2022
أخبار فلسطينية
حماس تدعو إلى النفير في وجه الاحتلال والاشتباك معه دفاعا عن نابلس
الحكومة تحذر من ارتكاب جنود الاحتلال جرائم جديدة في نابلس
هنية": نابلس ترسم بدم الشهداء مسار العزة والفخار
إسرائيل تبدأ مناورات عسكرية بعد تبني “الاغتيالات الصامتة”.. و”حماس”: لن تكسر المقاومة و”عرين الأسود”
مصادر فلسطينية: قوات خاصة إسرائيلية تختطف أسيرين محررين غرب رام الله
حماس تعزي ذوي ضحايا فلسطينيين غرقوا بسواحل تونس
"الأوقاف" بغزة تدعو لإقامة صلاة الكسوف في المساجد
أخبار إسرائيلية
ترجمة عبرية لرواية لوزير الثقافة الفلسطيني تثير جدلا
فيديو: بروفيسور إسرائيلي يقترح عقاب الفلسطينيين في النقب.. ومطالبات بفصله من عمله
اخبار دولية
العفو الدولية تحض المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في جرائم حرب محتملة في غزة
اتفاق تعاون إسرائيلي ـ ألباني بمجال «السايبر» في مواجهة إيران
زيلينسكي ينتقد حياد إسرائيل حيال "التحالف" الروسي-الإيراني في أوكرانيا
إيران تعتقل 10 عملاء لـ “إسرائيل”
نيويورك تايمز": إسرائيل زودت أوكرانيا بمعلومات استخباراتية ساعدتها في إسقاط الطائرات بدون طيار"
أخبار عربية
قصف إسرائيلي يستهدف «كتيبة ومطاراً لحزب الله» في ريف دمشق
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
بعد غرق مركب يحمل فلسطينيين.. “فتح” تحمّل “حماس” مسؤولية الهجرة الجماعية لشباب غزة
استشهاد 6 فلسطينيين بينهم 5 في نابلس وإصابة 20 في عدوان لقوات الاحتلال- (صور وفيديوهات)
تقرير فلسطيني في “اليوم الوطني للمرأة”: أكبر نسبة اعتقالات في القدس من النساء
الاغتيالات المركزة”.. تحوّل في السياسة الإسرائيلية لسحق المقاومة شمال الضفة
فعاليات واسعة في كافة المدن إسنادا للأسرى.. والهرمي يواصل الإضراب المفتوح
الشرق الأوسط
إسرائيل للاغتيال شمال الضفة تجنباً لمواجهة على الأرض
القيود الإسرائيلية تسببت في وفاة 7 مرضى من غزة هذا العام
الاهرام المصرية
القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تؤكد أهمية توسيع المقاومة ضد الاحتلال والمستوطنين
الشروق المصرية
الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين.. وقوة خاصة تختطف أسيرين مُحررين من أطراف رام الله
الخارجية الفلسطينية تطالب بضغط أمريكي ودولي للإفراج عن أسير مريض بالسرطان
الغد الأردنية
بينما الضفة تسخن.. الحكومة سجلت إنجازين بعيدي المدى
لماذا يقطف الجنود الإسرائيليون الزيتون الفلسطيني؟
تهدد أساسات المسجد.. 60 حفرية ينفذها الاحتلال في محيط “الأقصى”
لماذا امتنع جيش الاحتلال عن تبني اغتيال تامر الكيلاني؟
الاحتلال يهدم قرية العراقيب بالنقب للمرة 208
منصور عباس: العرب قادرون على تحديد هوية رئيس وزراء “إسرائيل” المقبل
مستوطنون متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى
الشرق القطرية
" قصة إرادة .. مستشفى حمد في غزة تعيد البسمة للفلسطينية مي بطرف صناعي جديد
مسيرات شعبية في أنحاء الضفة دعما لنابلس
نابلس.. إضراب شامل حداداً على أرواح الشهداء
حماس تدعو إلى النفير في وجه الاحتلال والاشتباك معه دفاعا عن نابلس
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يفرج عن الأسير عكرمة راتب زيدان بعد 8 سنوات من الاعتقال
بالفيديو والصور محمود الراس: عرين الأسود وكتيبة جنين تجسيد عملي لجبهة المقاومة الموحّدة
الاحتلال يفرج عن الأسير عكرمة راتب زيدان بعد 8 سنوات من الاعتقال
محمود الراس: عرين الأسود وكتيبة جنين تجسيد عملي لجبهة المقاومة الموحّدة
"خاطر": الاحتلال يقف عاجزاً أمام المد التأثيري للمقاومة في الضفة
"القوى الوطنية والإسلامية" تنعى ضحايا غرق قوارب الهجرة
القدس المحلية
الاحتلال يصدر بيانًا حول عمليته في نابلس
جريمة حرب.. أبو ردينة: الرئيس عباس يجري اتصالات عاجلة لوقف العدوان على نابلس
اتصالات فلسطينية في الأمم المتحدة لوقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة والقدس
خلال استقباله رئيس وزراء هولندا.. الرئيس عباس: حريصون على إجراء الانتخابات
حماس": الحصار على نابلس لن يفلح في كسر إرادة المقاومة
الدفاع المدني يخمد حريقين في رام الله ونابلس
الحياة الجديدة
الاحتلال يصيب عاملا ويعتقله غرب الخليل
الرئيس يستقبل رئيس الوزراء الهولندي
"فتح" تهنئ الحزب الشيوعي الصيني بإعادة انتخاب شي جين بينغ أمينا عاما للحزب
فلسطين تشهد كسوفًا جزئيًا للشمس غدًا
وفد وزاري يطلع على احتياجات محافظة نابلس
نادي الأسير: تدهور الوضع الصحي للمعتقل الإداري معطان
جريدة الأيام
أربعة شهداء إثر اقتحام الاحتلال لنابلس وشهيد خامس في النبي صالح
»مسيرات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية اسنادا لنابلس
»القدس: الاحتلال يمدّد اعتقال الفتى الجريح أبو قطيش
»تونس: التعرّف على جثمانَي شابين آخرَين من ضحايا مركب الهجرة
»الشهيد الكيلاني يكتب وصيته الأخيرة بدمه
»سلطات الاحتلال تواصل إعاقة تلقي آلاف المرضى العلاج خارج القطاع
»التحذير من خطورة الوضع الصحي للأسير عبد الباسط معطان
وكالة صفا
مسيرات بالضفة الغربية تنديدا بعدوان الاحتلال على نابلس
الفصائل بغزة تنعي شهداء نابلس وتشيد بمقاومتها
التنسيق الفصائلي في نابلس تدعو ليوم غضب وإضراب شامل
الخارجية: التعرف على ٥ جثث لفلسطينيين بغرق قارب تونس ٣ منهم من غزة
قوى غزة تنعي ضحايا غرق قارب تونس
إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في "بدو"
الاحتلال يعتقل مواطنًا عقب الاعتداء عليه وعلى والدته بالخليل
الاحتلال يستولي على معدات خلايا شمسية في الأغوار الشمالية
آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الثلاثاء
حملات تجارية بنابلس لكسر الحصار الإسرائيلي
قوة إسرائيلية خاصة تختطف أسيرين محررين برام الله
"حماس": الاحتلال فشل أمام المقاومة بالضفة
لليوم الـ 14 على التوالي.. الاحتلال يواصل حصار نابلس
إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل
الاحتلال يصيب عاملاً ويعتقله غرب الخليل
الاحتلال يحاصر منزلا في قرية رمانة غرب جنين
إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت لحم
التعليم تعلن انتظام العملية التعليمية غدًا الثلاثاء
اعتقال شاب عقب الاعتداء عليه وعلى والدته بالخليل
فلسطين اليوم
وسط اشتباكات عنيفة في نابلس
محدث بالفيديو والصور ليلة ساخنة بلون الـدم ... "6" شهداء و20 إصابة برصاص قوات الاحتلال في نابلس ورام الله
جيش الاحتلال يكــشف عن فشل عملية كبيرة لجيشه في نابلس!
" 57" مواطناً من أهالي أسرى قطاع غزة يتوجهون لزيارة 31 أسيراً في سجن نفحة
"مهجة القدس": الأسير المجاهد سامح الشوبكي يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال
إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل
مصدر في المقاومة يحذر مقاومي نابلس وجنين من هذه الثغرة الأمنية الخطيرة
اتحاد المعلمين : إضراب في مدارس نابلس وجنوبها فقط
سلمي: جريمة نابلس تستدعي موقفاً وطنياً موحداً يقضي بمواجهة العدوان
إضراب شامل يعم نابلس حداداً على أرواح الشهداء
سما نيوز
الشاباك والجيش أشرفا على اغتيال قائد عرين الأسود .. تفاصيل جديدة حول عملية الاحتلال بنابلس
أول تعليق من غانتس ولابيد حول أحداث نابلس ..
شهيد برصاص الاحتلال في قرية النبي صالح شمال رام الله
إعلان عن إضراب شامل ويوم غضب في نابلس
عرين الأسود تصدر بيانا عقب اقتحام الاحتلال نابلس
مجلس الوزراء يحذر من ارتكاب الاحتلال جرائم جديدة في نابلس ويدعو لوقف العدوان فورا
هب الريح يتفقد عددا من المؤسسات في محافظتي الخليل وطولكرم
المحكمة العسكرية بغزة تُمهل ثلاثة متهمين عشرة أيام لتسليم أنفسهم
فيديو: وزيرة الصحة تشيد بـ "عرين الأسود"
غزة: "الديمقراطية" تنظم وقفة جماهيرية حاشدة دعماً لانتفاضة الضفة والقدس
عرب 48
مسيرات غضب وإضراب بالضفة ودعوات لتصعيد المقاومة
مصرع 5 فلسطينيين بغرق قارب قبالة سواحل تونس
وفد من حكومة اشتيّة يصل نابلس للاطلاع على احتياجاتها
مصرع حسين أبو حطب من نابلس في حادث دهس
الاحتلال يمدد اعتقال الفتى الجريح محمد أبو قطيش بزعم ضلوعه في عملية طعن بالقدس
وكالة وفا
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
"الخارجية" تدين جرائم الاحتلال بحق شعبنا وتدع ...
الإضراب يعم محافظات الضفة حدادا على أرواح الش ...
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ý 25 تشرين أول (أكتوبر)
ý 2004م 13 شهيداً وأكثر من 80 جريحاً ضحايا الهجمة الإسرائيلية على مدينة خان يونس وتأتي هذه الهجمة عشية تصويت البرلمان على خطة الفصل الأحادية عن القطاع بعد 10 أيام على ما يسمى بـ "أيام الندم"
ý 1999م فتح الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية بعد الانتهاء من تشييده، تم اليوم وبصورة رسمية فتح الممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية ويمر هذا الممر من أراضي 1948م المحتلة.
ý 1998م وفاة الشاعر الفلسطيني حسن البحيري في دمشق.
ý 1995م الموساد الصهيوني يغتال أمين عام حركة الجهاد الإسلاميّ د. فتحي الشقاقيّ أمام فندقٍ في مالطة، وذلك خلال رحلة عودته من ليبيا إلى سورية.
ý 1995 م رئيس بلدية نيويورك اليهودي رودلف جولياني (ولد عام 1944) يطرد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات (ولد عام 1929) من حفل فني على هامش إحياء ذكرى تأسيس هيئة الأمم المتحدة، والبيت الأبيض يعتذر عن الحادثة.
ý 1928 م لجنة الدفاع عن حائط البراق تحذر من محاولات جماعات متطرفة تهويد القدس القديمة.
ý 1972م انفجار طردين ملغومين في مكتبي منظمة التحرير الفلسطينية في الجزائر وليبيا، واتهام الموساد بالمسؤولية عن الانفجارين.
ý 1993م استشهاد المجاهد يحيي الناطور من طولكرم من الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال بعد توتر حالته الصحية وإهمال إدارة السجن له.
ý 1974 م التحضير لعقد مؤتمر القمة العربي السابع في مدينة الرباط المغربية (26 - 29 تشرين أول/ أكتوبر 1974). وشاركت فيه جميع الدول العربية ومن بينها الصومال التي تشارك لأول مرة في مؤتمر قمة عربي. ومن قراراته: - التحرير الكامل لجميع الأراضي العربية المحتلة في عدوان حزيران (يونيو) 1967، وتحرير مدينة القدس، وعدم التنازل عن ذلك.