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الإستئناف تؤيد حكم الإعدام بحق متهمين في قضية مقتل أبو مدين

25 تشرين أول / أكتوبر 2022 10:04

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غزة-الرأي

أصدرت محكمة الإستئناف في قطاع غزة حكمًا يتضمن تأييد عقوبة الإعدام المقررة بحق متهمين اثنين، وتعديل العقوبات المقضي بها بالنسبة لأربعة متهمين آخرين.

يذكر أن المتهمين قاموا وبالاشتراك بقتل المجني عليهما عبد المالك أبو مدين وناصر أبو مدين في تاريخ (8/12/2016) ، حيث قاموا بإعداد العدة و إطلاق النار عليهما قصدًا بواسطة أسلحة نارية من نوع (كلاشن كوف و M16) ، مما أدى إلى وفاتهما كما جاء بالتقرير الطبي الشرعي وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.

ويأتي هذا الحكم في ظل السياسة التي ينتهجها المجلس الأعلى للقضاء نحو تركيز الهيئات القضائية في محاكم البداية والاستئناف على سرعة الفصل في قضايا القتل والجرائم الخطيرة بهدف تحقيق العدالة والردع العام والمحافظة على أمن واستقرار المجتمع.

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