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للتخفيف من الإزدحام اليومي

قرار حكومي بتطوير حاجز بيت حانون لتسهيل تنقل العمال

26 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:35

حاجز بيت حانون
حاجز بيت حانون

غزة- الرأي

قررت لجنة متابعة العمل الحكومي، خلال جلستها الأسبوعية التي عُقدت اليوم الأربعاء، تطوير حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة.

وقال وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين، إن قرار اللجنة جاءت لتسهيل آلية سفر وتنقل العمال من وإلى قطاع غزة.

وأوضح الغصين أن تطوير المعبر سيساهم في التخفيف من ازدحام العمال اليومي، وسيعمل على تسهيل تنقلهم بصورة أفضل وأكثر مرونة.

وثمّن وكيل وزارة العمل قرار لجنة متابعة العمل الحكومي، مؤكدا حرصهم على خدمة جميع أبناء قطاع غزة، والعمل الدائم على التخفيف من معاناتهم بفعل الاحتلال واستمرار الحصار على القطاع منذ عام 2006.

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