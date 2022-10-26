التعليم العالي يناقش عدداً من القضايا المتعلقة بالابتعاث

غزة-الرأي

ناقشت اللجنة الفنية للابتعاث والتدريب بوزارة التربية والتعليم العالي، عدداً من القضايا المتعلقة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية وتطوير خطط الابتعاث فيها، بالإضافة إلى تطوير اللائحة المقترحة للابتعاث والتدريب بما يتناسب مع مهام اللجنة الفنية وعلاقتها باللجنة المركزية.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي عُقد بمقر الوزارة بغزة بحضور د. ابراهيم القدرة الوكيل المساعد للتعليم العالي، ود. خليل حماد مدير عام التعليم الجامعي، وم. عبد الرحمن جبر مدير عام الكليات والتعليم التقني، وأ. أحمد بركة مدير دائرة المنح وشؤون الجامعات، ود. هيثم عايش عميد كلية فلسطين التقنية، ود. مهند النجار نائب العميد للشؤون الأكاديمية في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا.

واتخذت اللجنة عدداً من القرارات المتعلقة بحالات عدد من المبتعثين للدراسة في الخارج وفق الخطط الموضوعة.