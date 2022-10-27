وكالة الرأي الفلسطينية مديرية عمل الشمال تنجز مخالصة عمالية بقيمة "12700" شيكل وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تعقد اجتماعاً تقييماً للقاء النخب الإعلامية والمجتمعية وكالة الرأي الفلسطينية العدل تناقش قانون الخدمة المدنية ببرنامج "إعرف حقك" وكالة الرأي الفلسطينية مهني خان يونس يبحث سبل نشر ثقافة التدريب المهني مع التعليم وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تنفذ عرضاً مسرحياً تضامناً مع الأسيرات وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف خان يونس تنفذ جولة دعوية في حرم جامعة غزة بالمحافظة وكالة الرأي الفلسطينية طالبة من مدرسة الريس المهنية تفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تعلن بدء الترشح لجائزة أفضل مبادرة خيرية فردية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تنتهي من الخطة الاستراتيجية للأعوام 2023-2028 وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يشكل المجلس الأعلى المركزي لأولياء الأمور
أخبار » الأخبار الحكومية

الاقتصاد:دائرة الملكية الفكرية والعلامات التجارية تصدر إنجازها الأسبوعي

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:18

الاقتصاد:دائرة الملكية الفكرية والعلامات التجارية تصدر إنجازها الأسبوعي
الاقتصاد:دائرة الملكية الفكرية والعلامات التجارية تصدر إنجازها الأسبوعي

غزة- الرأي

أصدرت دائرة الملكية الفكرية والعلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني، تقريرها الأسبوعي لعمل الدائرة خلال الفترة ما بين 18/10 حتى 24/10/ 2022.

وقالت الدائرة، إن دائرة الملكية الصناعية استقبلت  (16) طلب تشمل طلبات علامات تجارية "رسم صناعي – تغيرات ما بين علامات تجارية ورسوم صناعية محلية ودولية.

وأوضحت أنها استقبلت (9) من التغيرات السارية على العلامات ما بين تجديد ونقل ملكية وتغير اسم وكذلك تغيير الوكيل وتغيير شكل علامة.

وأشارت إلى أنه وبعد انتهاء فترة الاعتراض على نشر العلامات التجارية في عدد الوقائع الفلسطينية العدد (68) تم تسجيل (16) شهادة علامة تجارية، وطباعة وتسليم (30) شهادة علامة تجارية.

وتم تبليع ضمن النشاط الحالي للدائرة (12) اعتراضات للمعترض عليه، وتم استلام وتسليم (37) لوائح جوابية، وتقديم افادات بخصوص قبول أو اعتراض على علامة تجارية (02) وتم اصدار قرارات مسجل العلامات التجارية التي تم عقد سجلات بسط بخصوصها عدد(2).
وفيما يخص التحري والتفتيش واصدار قرارات بالتفتيش ، قالت الدائرة أن الملفات المفتش عنها بلغت (3) ملفات ، وقد تم نشر (33) ملف منها تم تفتيشها سابقا.

وأكدت الدائرة حرصها على تقديم الافادة الشفوية من خلال الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو وجاهياً بالحضور للمكتب فيما يخص تسجيل العلامات تجارية وبراءات الاختراع والرسوم الصناعية والتي بلغت (60) استفسارا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

طالبات العلاقات العام بكلية المجتمع يقطفن الزيتون احياءاً للتراث الفلسطيني

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟