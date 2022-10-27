الاقتصاد:دائرة الملكية الفكرية والعلامات التجارية تصدر إنجازها الأسبوعي

غزة- الرأي

أصدرت دائرة الملكية الفكرية والعلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني، تقريرها الأسبوعي لعمل الدائرة خلال الفترة ما بين 18/10 حتى 24/10/ 2022.

وقالت الدائرة، إن دائرة الملكية الصناعية استقبلت (16) طلب تشمل طلبات علامات تجارية "رسم صناعي – تغيرات ما بين علامات تجارية ورسوم صناعية محلية ودولية.

وأوضحت أنها استقبلت (9) من التغيرات السارية على العلامات ما بين تجديد ونقل ملكية وتغير اسم وكذلك تغيير الوكيل وتغيير شكل علامة.

وأشارت إلى أنه وبعد انتهاء فترة الاعتراض على نشر العلامات التجارية في عدد الوقائع الفلسطينية العدد (68) تم تسجيل (16) شهادة علامة تجارية، وطباعة وتسليم (30) شهادة علامة تجارية.

وتم تبليع ضمن النشاط الحالي للدائرة (12) اعتراضات للمعترض عليه، وتم استلام وتسليم (37) لوائح جوابية، وتقديم افادات بخصوص قبول أو اعتراض على علامة تجارية (02) وتم اصدار قرارات مسجل العلامات التجارية التي تم عقد سجلات بسط بخصوصها عدد(2).

وفيما يخص التحري والتفتيش واصدار قرارات بالتفتيش ، قالت الدائرة أن الملفات المفتش عنها بلغت (3) ملفات ، وقد تم نشر (33) ملف منها تم تفتيشها سابقا.

وأكدت الدائرة حرصها على تقديم الافادة الشفوية من خلال الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو وجاهياً بالحضور للمكتب فيما يخص تسجيل العلامات تجارية وبراءات الاختراع والرسوم الصناعية والتي بلغت (60) استفسارا.