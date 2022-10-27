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سلّمت مكتبها بغزة رسالة حول ظروفهم الصعبة

"الأسرى" تدعو الأمم المتحدة للإسراع بإنهاء معاناة الأسرى

27 تشرين أول / أكتوبر 2022 12:25

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

غزة- الرأي

رحبت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، بالتقارير والمواقف الصادرة مؤخرًا عن الأمم المتحدة حول قضية الأسرى، داعيًا للإسراع في ترجمتها وتوظيفها في إطار وقف سياسة الاعتقال الإداري والإهمال الطبي واعتقال الأطفال والنساء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صباح اليوم الخميس، أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة غزة حول آليات استثمار تقرير ومواقف الأمم المتحدة الصادرة مؤخرًا بما يخص قضايا الأسرى.

وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالوزارة صابر أبو كرش خلال مؤتمر صحفي على المسؤولية الكبيرة التي تقع عاتق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها ما يتعلق بالأسرى والمعتقلين.

وحمل أبو كرش الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي وصل مرحلة خطيرة جدًّا وسط تجاهل الاحتلال لمطالب الإفراج عنه.

من جانبها، أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني على ضرورة تكثيف الجهود القانونية لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وطالبت الهيئة، باتخاذ إجراءات عملية على المستوى الدولي لوقف سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى.

وعقب المؤتمر سلّمت وزارة الأسرى والهيئة الدولية رسالة لمدير مكتب الأمم المتحدة في قطاع غزة تضمنت أبرز ما يتعرض له الأسرى من معاناة يومية داخل السجون.

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