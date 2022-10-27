الأوقاف تعقد اجتماعاً تقييماً للقاء النخب الإعلامية والمجتمعية

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية اجتماعاً لتقييم لقاء النخب المجتمعية والإعلامية، الذي عقدته الوزارة مؤخراً في قاعة المتحف على شاطئ بحر غزة، حول رؤية الوزارة المستقبلية.

وتناول اللقاء الذي شارك فيه مدراء عامون الأوقاف مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة باللقاء حول دور الوزارة في إنجاز الملفات الهامة المتعلقة بخدمة المواطنين وفق السياسات واللوائح المنظمة.

بدوره، أكد مدير عام العلاقات العامة والاعلام أ. أنور أبو شاويش علي أهمية اللقاء في إبراز جهود وزارة الأوقاف في المجالات المختلفة وعلى رأسها ملف المقابر والمساجد وتنمية أموال الوقف ومراكز تحفيظ القرآن والإغاثة, مشيراً إلى أن الوزارة تتطلع لتكاملية الأدوار في المجتمع من أجل تعزيز مكانة المؤسسة الدينية.

وأوضح أن اللقاء جاء لتقييم تحضيرات اللقاء وإدارته ومدخلاته ومخرجاته والتوصيات المتفق عليها، منوهاً بأن الوزارة ستعمل على تحويل الملفات التي تم مناقشتها لجهات الاختصاص لتقديم برامج عملية خلال الفترة القادمة.

وأكد أن الأوقاف حققت نجاحات بارزة في العديد من الملفات المهمة سواء على صعيد المقابر أو الخطباء والمساجد والعمل الإغاثي والتحول الإلكتروني، وسيتم العمل على تسويقها إعلامياً خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن الأوقاف بذلت على مدار عقود مضت جهود كبيرة في خدمة المشاريع التي تتبناها ضمن رؤيتها النهضوية، والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق الإنجازات المختلفة على الصعيد الإنساني والمجتمعي والإعلامي.

وأشاد بنجاح اللقاء وتوضيح كافة الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بعمل الوزارة وإطلاع الحضور علي دور الوزارة في تسهيل وإنجاز الملفات التي تمس المواطن.

