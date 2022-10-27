سلطة المياه تُنفذ يوماً علمياً بالتعاون مع كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية

غزة-الرأي

عقدت سلطة المياه وجودة البيئة بالتعاون مع كلية الهندسة بالجامعة الاسلامية يوما علميا بمناسبة يوم البيئة العربي بعنوان " التغير المناخي وانعكاساته على المياه".

حيث افتتح مدير عام وحدة التخطيط والمشاريع م.مازن البنا اليوم العلمي متحدثا عن أهمية التغير المناخي ومدى تأثيره وانعكاسه على المياه.

و قدم عميد كلية الهندسة بالجامعة الاسلامية د.خليل الاسطل أبرز المبادرات الاكاديمية والجهود المبذولة بالشراكة والتعاون مع مؤسسات محلية وحكومية لعقد الانشطة والايام العلمية المختلفة في كافة المناسبات البيئية وغيرها.

في حين تحدث رئيس سلطة المياه وجودة البيئة د.يوسف ابراهيم عن أهمية مواكبة التغيرات المحلية والاقليمية في مجال التغيرات المناخية مؤكدا على أهمية الانعكاسات البيئية الناجمة عن التغير المناخي .

كما تطرق بالحديث المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء البيئة الفلسطيني م.محمد النيرب عن أبرز المشاريع البيئية التي تركز عليها الجمعية من خلال تنفيذ أنشطتها وفعالياتها والتي تعتبرها من مشاريعها المركزية .

وأشار مدير دائرة التوعية م.خالد أبوغالي بأن هذا اليوم العلمي يأتي ضمن فعاليات وحدة التخطيط والتوعية في سلطة المياه وجودة البيئة لاحياء مناسبة يوم البيئة العربي، وذلك لتسليط الضوء على انعكاسات التغير المناخي على قطاع المياه والبيئة في قطاع غزة والخروج بتوصيات تساعد في الاستجابة لتحديات التغير المناخي.

حيث شمل اليوم حضور مجموعة متميزة من الباحثين والمختصين والمهتمين بقضايا التغير المناخي وتأثيراته.

وحين تولى ادارة الجلسة العلمية د.مازن الطيف من كلية الهندسة بالجامعة الاسلامية، التي تحدثت عن التغيرات المناخية وانعكاساتها والتي تنوع المتحدثين خلال اليوم العلمي.

وكانت البداية مع د.سالم غربية من جامعة الاطلس في ايرلندا، ثم تم الانتقال للورقة العلمية التي جاءت بعنوان " التغير المناخي والمستقبل الانساني" التي قدمها أ.د. محمد الأغا من الجامعة الاسلامية.

فيما قدم د.يونس المغير وم.عماد الدين الغريز من الجامعة الاسلامية ورقتهما التي جاءت بعنوان " تقييم تأثير اتلغير المناخي على النمط المطري في قطاع غزة"، أما الورقة الرابعة التي قدمها م.اياد مسلم من وحدة مصادر المياه في سلطة المياه وجودة البيئة والتي جاءت بعنوان " محاكاة المياه الجوفية وتداخل البحر وتأثيرا بالتغير المناخي والانشطة البشرية على الخزان الساحلي في قطاع غزة".

وفي نهاية اليوم العلمي تم فتح المجال للنقاش العلمي وطرح المداخلات والاستفسارات