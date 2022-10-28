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أخبار » الرياضة و الملاعب

دييجو كوستا يدمر خيتافى فى الدوري الإسباني

28 تشرين أول / أكتوبر 2022 09:21

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.
 
"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.
 
دييجو كوستا نجم هجوم أتلتيكو مدريد سجل هدفًا خرافيًا بتسديدة مقصية خلفية مزدوجة فى شباك خيتافى، خلال المباراة التى جمعت الفريقين فى 23 نوفمبر 2013، وذلك ضمن الجولة الـ14 لموسم 2013 – 2014.
 
كوستا تلقى تمريرة عرضية رائعة من جابى ولكنه فاجأ الجميع بتسديدة للكرة بهذه الطريقة الرائعة، ليكون واحدًا من أجل أهدافه، ويساهم به فى فوز فريقه 7 / 0، كما أنه ساهم بشكل رئيسى فى تتويج أتلتيكو مدريد بلقب الليجا خلال هذا الموسم. 

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