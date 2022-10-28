طريقة إيقاف تشغيل الوضع الصامت على أيفون ومميزاته



يعد الوضع الصامت في جهاز أيفون الخاص بك أداة رائعة لكتم صوت تدفق الإشعارات الذي لا نهاية له على ما يبدو والذي يصل على مدار اليوم، وهو مثالي للاجتماعات ووقت العشاء والمناسبات الأخرى عندما تحتاج إلى استراحة من الإشعارات، لكن قد تكون أصبحت على الوضع الصامت عن طريق الصدفة ولا تعرف كيفية الخروج منه.



نرصد لك كل ما تحتاج إلى معرفته لإيقاف تشغيل الوضع الصامت على جهاز أيفون، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



يعمل الوضع الصامت على تعطيل جميع نغمات الرنين وتنبيهات الإشعارات، لذا أثناء هذا الإعداد، لن يقوم هاتفك بإعلامك بالمكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية.

تقوم بعض تطبيقات الجهات الخارجية أيضًا بكتم صوت نفسها عندما يكون هاتفك في الوضع الصامت، على الرغم من أن معظم الموسيقى والفيديو ستستمر بشكل عام في العمل بشكل طبيعي.



حتى في الوضع الصامت، على سبيل المثال، ستظل مقاطع فيديو يوتيوب تعمل بالطريقة التي تتوقعها.



ويجعل جهاز أيفون من السهل جدًا التبديل بين الوضع الصامت: يتم التحكم فيه من مفتاح Ring / Silent على جانب هاتفك.



ويمكنك لإيقاف تشغيل الوضع الصامت، أن تقلب مفتاح Ring / Silent لأعلى حتى لا تتمكن من رؤية النطاق البرتقالي في الجزء العلوي من المفتاح.

