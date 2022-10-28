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بمشاركة وزارة العمل

اختتام المؤتمر السادس للسلامة والصحة المهنية بالقاهرة

28 تشرين أول / أكتوبر 2022 07:34

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غزة-الراي
اختتمت وزارة التجارة والصناعة المصرية، أعمال المؤتمر السادس للسلامة والصحة المهنية بالقاهرة، بمشاركة وزارة العمل، وممثلي عن عدة وزارات فلسطينية.


وأشار م. طلعت أبو معيلق مدير عام التشغيل وحماية العمل في وزارة العمل، إلى اختتام أعمال المؤتمر السادس للسلامة والصحة المهنية بالقاهرة بمشاركة وزارة العمل ضمن فريق حكومي ضم ممثلي عن الدفاع المدني ووزارة الحكم المحلي وهيئة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.


وأوضح أبو معيلق أن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات التي من شأنها الارتقاء بالسلامة والصحة المهنية في كافة القطاعات.


يُذكر أن المؤتمر استمر لمدة يومين، شارك فيه عدد من المختصين في مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وبتنفيذ أكاديمية المستقبل للتدريب، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة المصرية.
 

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