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الأوقاف تُخرّج 188 حافظًا وحافظة لكتاب الله بمدينة غزة

30 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:04

جانب من الحفل
جانب من الحفل

غزة - الرأي

احتفلت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأحد، بتخريج 188 حافظًا وحافظة لكتاب الله عزوجل بمدينة غزة، خلال حفل نظمته في قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة الإسلامية.

وحضر الحفل وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا، ورئيس دار القرآن الكريم والسنة د. عبد الرحمن الجمل، ومدراء عامون ومدراء المديريات والدوائر، وممثل جمعية البركة أ. أحمد إبراهيم، وشخصيات اعتبارية ووجهاء وأساتذة الجامعات وقيادات وطنية وذوي المحتفى بهم.

وقال وكيل وزارة الأوقاف عبد الهادي الأغا لـ "الرأي" إن تخريج فوج الحافظين والحافظات بمدينة غزة يأتي استكمالا للأفواج التي تم تخريجها خلال الفترة الماضية بمحافظات قطاع غزة.

وأضاف الأغا، أن إجمالي عدد الحافظين والحافظات الذين سيتم تخريجهم على مستوى محافظات القطاع نحو 709.

بدوره، ذكر رئيس دار القرآن الكريم والسنة عبد الرحمن الجمل، أن تخريج كواكب الحفاظ والحافظات للقرآن الكريم سيمهد الطريق نحو النصر والتحرير والتمكين.

وأوضح الجمل لـ "الرأي" أن المسيرة القرآنية ستتواصل مع وزارة الأوقاف لتخريج أفواج جديدة من حفظة كتاب الله عزوجل.

من جهته، أفاد مدير مديرية أوقاف غزة محمد أبو سعدة، أن تكريم الحفظة جاء نتاجاً لجهود بذلتها وزارة الأوقاف ودوائر وأقسام القرآن فيها، لتخريج جيل قرآني قادر على جلب النصر والتمكين للأمة الإسلامية وتحرير الأقصى والمسرى من دنس المحتلين.

وبين أبو سعدة خلال حديثه لـ "الرأي" أن الوصول لهذا الحفل جاء ثمرةً لجهود متواصلة من منظومة قرآنية متكاملة من محفظين ومشرفين لصناعة صورة مشرقة.

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