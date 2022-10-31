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مدارس الأوقاف الشرعية تنفذ زياراتٍ ميدانيةً للمعلمين والمعلمات الجدد

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 11:08

مدارس الأوقاف
مدارس الأوقاف

غزة - الرأي:

نفذت دائرة مدارس الأوقاف الشرعية زيارات ميدانيةٍ إشرافية للمعلمين والمعلمات الجدد للوقوف على مستوى أدائهم التربوي وتقديم الدعم والمساندة لهم.

وتمت الزيارات بحضور مدير الدائرة عبد السلام قوصة، ولفيف من المشرفين على العملية التعليمية.

وأوضح قوصة أن الزيارات تأتي ضمن خطة المتابعة الميدانية المستمرة للدائرة التي تهدف إلى الوقوف على المستوى التعليمي وتنمية الدور الرسالي للكادر التدريسي في المدارس الشرعية.

وأشار إلى أن الزيارة تعتبر باكورة الزيارات الصفية لكافة المعلمين والمعلمات الشرعية وصولاً للمعلم الرسالي المتميز.

وأشاد بأداء المعلمين والمعلمات الجدد الذين أظهروا إجادةً وكفاءةً عاليةً في الأداء التربوي داخل الصف الدراسي.

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