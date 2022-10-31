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مجمع الشفاء يستقبل وفداً طبياً في جراحة الجهاز الهضمي

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 01:30

مجمع الشفاء يستقبل وفداً طبياً في جراحة الجهاز الهضمي
مجمع الشفاء يستقبل وفداً طبياً في جراحة الجهاز الهضمي

غزة- الرأي

ناقش الطاقم الطبي بمستشفى الجراحة برئاسة مدير مستشفى الجراحة د.مروان أبو سعدة والوفد الطبي من مؤسسة ماب برئاسة أ.د بيجانترا باتيل أستاذ جراحة الجهاز الهضمي العلوي حوالي ٢٠ حالة مرضية صعبة ومعقدة من حالات مختلفة ومتعددة منذ وصوله لمجمع الشفاء الطبي.

وقال د.أبو سعدة، إنه بعد مناقشة الحالات مع الوفد تم عمل مرور على المرضى وتم اجراء عمليتين من العمليات الكبرى.

وأوضح د.أبو سعدة، أن الوفد سيمكث لمدة ٣ أيام في قطاع غزة سيجري خلالها العديد من العمليات الكبرى في مستشفى الاوروبي والاندونيسي ومجمع الشفاء، وأن معظم العمليات سيتم إجراؤها في المجمع، لافتا الى أن هذه الزيارة ستتوج بيوم علمي يوم الأربعاء القادم.

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