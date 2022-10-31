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اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تناقش التحديات التي تواجه شركات المقاولات

31 تشرين أول / أكتوبر 2022 02:41

اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تناقش التحديات التي تواجه شركات المقاولات
اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تناقش التحديات التي تواجه شركات المقاولات

غزة- الرأي

عقدت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي برئاسة النائب يحيى العبادسة، لقاءً مع مسؤول ملف تصويب أوضاع المقاولين منذر أبو شمالة، والمدير التنفيذي لاتحاد المقاولين الفلسطينيين وديان شعت، وذلك بحضور أعضاء اللجنة النواب يونس أبو دقة، وهدى نعيم، ود. سالم سلامة، ود. يوسف الشرافي 

وبين النائب العبادسة أن اللقاء يهدف لمناقشة التحديات التي تواجه شركات المقاولات، وتأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد أن المجلس التشريعي منفتح على أي مقترحات لتعديل بعض القوانين التي يمكن أن تساهم في زيادة عجلة الدوران الاقتصادي وإزالة أي معيقات تواجهه.

بدوره، أوضح أبو شمالة أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات حقيقية من خلال سياسات البنوك التي أثقلت كاهل الموظفين من خلال الإقراض عبر بعض الشركات المختلفة، مبيناً أن القوانين السارية لا تلبي الاحتياجات المرتبطة بالنزاعات المالية الناتجة عن عمليات التعثر المالي.

من جانبها، استعرضت شعت بعض القوانين السارية في الدول العربية التي تنظم حالات التعثر المالي بالتعامل مع الحالة على أنه متعثر ماليا وليس مفلسا، ويتم دعمه حتى يتمكن من الخروج من الظروف التي يمر بها.

في سياق منفصل، عقدت اللجنة الاقتصادية اجتماعًا دوريًا لمناقشة تقريرها حول شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، بحضور رئيس اللجنة النائب يحيى العبادسة، ومقررها النائب يونس أبو دقة، وعضوي اللجنة النائب د. سالم سلامة، والنائب د. يوسف الشرافي.

وأوضحت اللجنة أهمية قطاع الكهرباء لدى المواطنين، وأنها عقدت سلسلة من جلسات الاستماع إلى الأطراف ذات العلاقة بشركة توزيع الكهرباء في مراكز المسؤولية المختلفة، وأنها تعكف على تقديم تقريرها النهائي بالخصوص، للخروج بجملة من التوصيات التي ستساهم في تطوير منظومة عمل الشركة وتصويب إجراءاتها وتعزيز سياساتها الإصلاحية بما يحقق آمال المواطنين.

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