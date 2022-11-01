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الاقتصاد: تؤكد مواصلتها دعم الصناعات الغذائية الفلسطينية

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 08:28

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غزة-الراي
أكدت وزارة الاقتصاد الوطني ،مواصلتها دعم الصناعات الغذائية الفلسطينية ، و أن معرض غذاؤنا فلسطيني يندرج ضمن سياسة الوزارة .


وأوضح مدير عام الدراسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد الوطني د. أسامة نوفل ، أن المعرض يأتي تتويجاً للسياسات المشتركة بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص لدعم المنتج المحلي بالإضافة الي تحسين ثقافة المواطن الفلسطيني بالمنتجات والصناعات الفلسطينية واستبدالها بالمنتجات المستوردة.


وبين نوفل ، أن المعرض يضم أكثر من 40 شركة ومصنع لانتاج منتجات عالية الجودة وأن هذه الشركات حاصلة على شهادة الجودة "الايزو" ومن بين هذه الشركات أربع مصانع من الضفة الغربية، داعيا جميع المواطنين لزيارة المعرض للاطلاع على الصناعات الغذائية الفلسطينية.
 

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