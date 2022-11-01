84 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال أكتوبر المنصرم

غزة - متابعة الرأي:

سجل المكتب الإعلام الحكومي في تقريره لشهر أكتوبر 2022، (84) انتهاكاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة وبالتآمر مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي في محاربة المحتوى الفلسطيني.

ورصد التقرير الشهري عدد من الإصابات جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على أكثر من “24 “ صحفياً واعلامياً، حيث استهدف الاحتلال الصحفيين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والرش بغاز الفلفل وقنابل الغاز الحارقة، وضربهم بالهراوات وأعقاب البنادق وركلهم وسحلهم وإلقاء الحجارة وإطلاق الكلاب الشرسة لمطاردتهم، خلال تغطيتهم اعتداءات الاحتلال على المواطنين وكافة ارجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي جانب الاعتقالات والاحتجاز سجلت وحدة الرصد والمتابعة “5 ” حالات .

إلى ذلك وثق التقرير، “27 ” حالات منع وعرقلة عمل الصحفيين لمنع جرائم الاحتلال ومستوطنيه خلال العدوان الإسرائيلي على نابلس، وعمليات الاقتحامات والهدم المتكررة لأراضي ومنازل المواطنين في القدس والضفة المحتلة.

كما سجل التقرير “ 7” حالة تحطيم ومصادرة معدات من قبل الصحفيين بهدف منعهم عن تغطية جرائم الاحتلال.

وبشأن محاربة المحتوى واغلاق المؤسسات الاعلامية والتهديد، سجلت وحدة الرصد والمتابعة أكثر من”19 ” حالة انتهاك من قبل مواقع التواصل الاجتماعي والاحتلال الإسرائيلي، بذريعة نشر على المواقع ما يخالف تعليمات النشر، كما حاول الاحتلال بالتشويش على فضائية" معا"، وحظر مواقع إخبارية كموقع "عين على فلسطين"، وموقع القسطل الاخباري، بهدف تضليل وتكذيب الرواية الفلسطينية، فيما أوقفت صحيفة نيويورك تعاملها مع الصحفي حسام سالم بتحريض من جهات إسرائيلية ، كما منعت الصحافية سجى حماد من استلام جائزتها وسحبها منها من قبل مؤسسة تومسون رويترز جائزة "كورت شورك" للصحافة الدولية إثر تحريض إسرائيلي ضدها بدعوى "معاداة السامية".

وفي جانب المضايقات والتعذيب للمعتقلين الصحفيين في سجون الاحتلال تم تسجيل”2 ” حالة تمثلت في الإهمال الطبي بحق الاسيرة الإعلامية دينا جرادات المصابة بمرض الاستسقاء الدماغي، ومنع محاميها وذويها من مقابلتها او الاطمئنان على صحتها حيث تم نقلها إلى مشفى "رمبام الإسرائيلي"، بعد تدهور وضعها الصحي.

تفاصيل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي رصدتها وحدة الرصد والمتابعة بحق الصحفيين خلال شهر اكتوبر 2022

1-10-2022: إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تنقل الأسيرة طالبة الإعلام دينا جرادات، المصابة بمرض الاستسقاء الدماغي، إلى مشفى "رمبام الإسرائيلي"، بعد تدهور وضعها الصحي، وتمنع محامي وعائلة الأسيرة جرادات، من الدخول للمشفى "الإسرائيلي"، لمعرفة حالتها الصحية، أو التواصل معها، وكانت محكمة الاحتلال قد أصدرت حكمًا على الأسيرة دينا جرادات (23عاماً) يقضي بحبسها لـ4 أشهر ونصف، وغرامة مالية بقيمة 6 آلاف شيكل.

1-10-2022: حظر موقف الفيس بوك حساب الإعلامية كاري ثابت والتي تعمل في "مركز غزة للإعلام" ، وحساب الصحفي الحرّ صلاح أبو صلاح لمدة ثلاثة أشهر، والمصوّر التلفزيوني في قناة "الكوفية" الفضائية أحمد الراس حظر مرتين، ومنعه من النشر والتعليق والإعجاب والبث المباشر لمدة أسبوع، والصحافي الحرّ نور الدين عبدو، بحجة انتهاك معايير المجتمع والنشر، وذلك على خلفية ما نشرته عن الشهداء والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في جنين".

3-10-2022: اعتدى مستوطنون على المصورين الصحفيين عبود يونس وعماد جبرين، ومنعتهما من مواصلة التغطية في تقوع جنوب شرق بيت لحم.

5-10-2022: استهداف قوات الاحتلال لطاقم تلفزيون فلسطين خلال قيامه بتغطية جريمة الاحتلال في قرية دير الحطب شرق نابلس، حيث أصيب الصحفيين لؤي سمحان ، والمراسل محمود فوزي برصاص الاحتلال خلال قيامهما بالتغطية.

6-10-2022: أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصور الصحفي صالح زغاري، بعد اعتقاله نهاية الشهر الماضي، وتم الإفراج عنه بشروط منها، منع استخدامه للمواقع السوشال ميديا لفترة زمنية معينة.

7-10-2022: أوقفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تعاملها مع المصور الصحفي الفلسطيني حسام سالم، بعد نحو 5 سنوات من العمل لصالحها في قطاع غزة، بحجة معاداة السامية.

7-10-2022: تعرض فضائية "معا" لقرصنة الكترونية من خلال اختراق شاشتها وبث رموز وشعارات تمثل الاحتلال الإسرائيلي، بالقرصنة التي تستهدف الاعلام الفلسطيني كجزء من مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تستهدف الرواية الفلسطينية.

8-10-2022:منعت قوات الاحتلال الصحفيين من الوصول الى منطقة خلى الضبع في مسافر يطا بالخيل، وعرقلت وصولهم لتغطية فعاليات معرض التراث.

8-10-2022: استهدفت قوات الاحتلال الطواقم الصحفية التي تقوم بالتغطية لأحداث مخيم جنين، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر على عدد من الصحفيين أثناء تغطيتهم للمواجهات العنيفة، عرف من بينهم كل من محمد عابد، ومجاهد السعدي، وجعفر اشتية، ونضال اشتية .

9-10-2022: استهدفت قوات الاحتلال بالرصاص المغلف بالمطاط الطواقم الصحفية، خلال تغطيتها اقتحام قرية أبو شخيدم، شمال غرب رام الله، ومنعتهم من التغطية الصحافية.

11-10-2022: منعت قوات الاحتلال المصور الصحفي سيف القواسمي من دخول المسجد الأقصى ، وعرقلت عمله في تغطية اقتحامات الاحتلال والاعتداء على المصلين.

11-10-2022: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي محمد أبو ثابت بعد احتجازه على حاجز بيت فوريك شرق نابلس، وصادرة هاتفه الشخصي قبل أن تفرج عنه.

12-10-2022: منعت الشرطة الإسرائيلية، مراسلة قناة "الرؤيا" آية خطيب من تغطية اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في القدس، بحجة عدم حيازتها على بطاقة صحافة إسرائيلية.

12-10-2022: قوات الاحتلال تمنع الصحفيين من تصوير على مدخل سمالي لبيت لحم من بينهم راديو "بيت لحم2000"، الصحفي احمد جبران.

13-10-2022: اعتدت قوات الاحتلال على جموع من الصحفيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الطيرة برام الله ومنعتهم من التغطية.

13-10-2022: أصيب الصحفي الفلسطيني مجدي اشتية مصور وكالة اسيشويتدبرس، بقنبلة غاز في قدمه، والصحفي محمد زواهرة مصور تلفزيون فلسطين بالاختناق، بهدف منعهما عن تغطية اعتداءات المستوطنين في حوارة جنوب بنابلس.

14-10-2022: هاجم مستوطنون مركبة تابعة لتلفزيون فلسطين بالحجارة، وقد تواجد فيها الصحفيان بكر عبد الحق، وياسر حبيشة، ما أدى لتضرر نوافذها، وتم منعهما من تغطية هجوم مستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس.

15-10-2022: حذف موقع الفيس بوك حساب الصحفي محمد أبو شوشة.

16-10-2022: حذفت منصة الانستغرام حساب موقع فلسطين تايمز.

16-10-2022: حظر موقع الفيس بوك وكالة الشرق الفلسطينية من النشر على الصفحة.

16-10-2022: قيدت إدارة الفيس بوك موقع شبكة القسطل الاخباري المتخصصة بالقدس واخبارها من النشر بشكل كامل لمدة 48 ساعة مما اضطرها للنشر على التلغرام.

17-10-2022: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضرب على الصحفيين وأبعدتهم عن محيط باب السلسلة بالقدس المحتلة، من بينهم مصوّر قناة "الميادين" محمد عشو، ومراسل وكالة "الأناضول" التركية معاذ خطيب، ومعتز السوداني، وامير عبد ربه، وسعيد القاق، ومراسلة قناة "الرؤيا" براء أبو رموز، ومراسلة وكالة "نبض القدس" هبة نجدي، ودانا ابو شميسة خلال تغطيتهم اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في القدس.

18-10-2022: اعتدت قوات الاحتلال على الصحفيين في نابلس ومنعتهم من بث الاخبار من المنطقة ونقل المواجهات واعتداءات الاحتلال على المواطنين.

19-10-2022: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفي حسن شعلان خلال عمله، في قرية جسر الزرقاء ، حيث نقل للعلاج للمستشفى.

20-10-2022: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين خلال تغطيتهم المــواجـهات قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

20-10-2022 :اعتدت قوات الاحتلال على الصحفيين ومنعتهم من تغطية المواجهات في منطقة باب الزاوية بالخليل.

20-10-2022: سحبت مؤسسة تومسون رويترز جائزة "كورت شورك" للصحافة الدولية من الصحفية الفلسطينية شذى حماد، بعد أيام قليلة من منحها إياها، إثر تحريض إسرائيلي ضدها بدعوى "معاداة السامية".

20-10-2022: حذفت إدارة انستغرام حساب "Eye on Palestine"" عين على فلسطين" والذي يضم أكثر من 3 مليون متابع عربي وأجنبي. ويأتي هذا الحذف بعد تصريحات غانتس الأخيرة التي تحرض ضد المحتوى الفلسطيني.

25-10-2022: استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المصور الصحفي صالح زغاري وحققت معه في منشورات على فيسبوك تم حذفها باليوم التالي من قبل إدارة المنصة، مشيراً إلى أن الاحتلال أخبره أن حذف قناته على يوتيوب منذ شهر.

26-10-2022: إدارة تطبيق فيس بوك تحذف الصفحة الرسمية لوزارة الاسرى ووزارة المالية في قطاع غزة.

26-10-2022: احتجزت قوات الاحتلال الصحفيين محمد تركمان، وكريم خمايسة، خلال مرورهما على حاجز زعترة العسكري.

31-10-2022: استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي معاذ وشحة، مراسل شبكة فلسطين تايمز للمقابلة يوم الأربعاء القادم2 نوفمبر.