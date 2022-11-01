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" قاسم" يتفقد مركز البيانات الرئيس التابع لوزارة الصحة

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 09:20

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غزة-الراي 

تفقد وكيل الوزارة المساعد المهندس أسامة قاسم مركز البيانات الرئيس التابع لوزارة الصحة، وخلال الزيارة عرض الطاقم الفني بنية مركز البيانات وبيئة الاستضافة وإدارة قواعد البيانات وجهوزية المركز البديل واليات النسخ الاحتياطي وتامين خدمات وتطبيقات وبيانات الجمهور.

وأكد المهندس قاسم على اهمية التحديث المستمر للأجهزة والانظمة التي تساهم في استمرار وتأمين المركز إضافة الى مراجعة سياسة أمن المعلومات مع تأكيد المحافظة على خصوصية المرضى، مشيرا على ضرورة التجهيز المناسب لمشروع الملف الصحي الوطني الالكتروني.

واختتمت الزيارة بتكريم طاقم المركز على جهوده المثمرة والكبيرة في استمرار عمل المركز على مدار ال 24 ساعة وعلى مدار العام، وهذا تحدي كبير وفق الظروف والمعطيات الحالية في قطاع غزة حيث أن دقيقة التوقف الواحدة تمثل توقف الخدمة المعلوماتية الصحية في المرافق الصحية

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