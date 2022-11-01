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المواصلات تستقبل وفداً من نقابة مستوردي المركبات

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:01

المواصلات تستقبل وفداً من نقابة مستوردي المركبات
المواصلات تستقبل وفداً من نقابة مستوردي المركبات

غزة- الرأي
 استقبل وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ، وفداً من نقابة مستوردي المركبات برئاسة أ. وائل الهليس نائب رئيس النقابة وعدد من الأعضاء.

جاء ذلك، بحضور م. حسن عكاشة رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية والفنية و أ. معين قويدر رئيس قطاع الترخيص لمناقشة العديد من القضايا وذلك اليوم في مقر الوزارة.

ورحب أبو شرخ الوفد مؤكداً على الدور الكبير الذي تقوم به جمعية مستوردي المركبات في تنسيق عمل فئة تجار المركبات والتواصل المستمر مع الوزارة بما يخدم هذه الشريحة من رجال الأعمال.

وأضاف أبو شرخ أن وزارته على تواصل دائم مع كافة الجمعيات والنقابات التي تعمل في قطاع النقل من أجل التطوير والمساهمة في حل أي إشكاليات قد تواجه المواطنين في قطاع غزة. وتابع أبو شرخ بأن قطاع النقل يعتبر ذو تأثير كبير على الحياة الاقتصادية في قطاع غزة وكذلك على حياة المواطنين.

من جانبه شكر الهليس وزارة النقل والمواصلات على حسن الاستقبال وما تقدمه من تسهيلات لمستوردي المركبات والتطوير الكبير لمرافق الوزارة الذي يساهم في إنجاز معاملات المواطنين بشكل أسرع. وقدم الوفد أبزر المعوقات والإشكاليات التي تواجه مستوردي المركبات في قطاع غزة.

بدوره أكد أبو شرخ حرص وزارته على الوقوف بجانب هذه الفئة من التجار من أجل تذليل المعوقات وحل الإشكاليات التي تواجههم في سبيل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني.
 

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