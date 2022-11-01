النيابة العامة تعزز تعاونها مع كلية القانون في جامعة الإسراء

غزة- الرأي

شاركت النيابة العامة، ممثلة بوكيل النيابة أ. فتحي أيمن عبد العال، في الورشة العلمية التي عقدتها كلية القانون في جامعة الإسراء بعنوان: "الإشكاليات التطبيقية التي تواجه النيابة العامة في ملاحقة المجرمين"، بالتعاون مع النيابة العامة والمركز العربي للعلوم الجنائية، وذلك في مقر الجامعة الرئيس بمدينة الزهراء.

وعرض أ. فتحي عبد العال، خلال الورشة التي حضرها كلاً من د. طارق الديراوي عميد كلية القانون في جامعة الإسراء، و د. أكرم مزهر رئيس قسم القانون في الجامعة، و د. عبد القادر جرادة ممثل عن المركز العربي، بمشاركة العديد من القضاة وأعضاء النيابة والمحاميين والأكاديميين ولفيف من طلبة القانون والدراسات العليا بجامعة الإسراء، سبل حل الإشكاليات التي تواجه النيابة في مجال القبض على الأشخاص وتفتيش المنازل، وبصفة خاصة في قضايا المخدرات.

وبدوره، أكد د. الديراوي أن جامعة الإسراء تسعى إلى استمرار التعاون الأكاديمي المشترك مع النيابة العامة والجهات ذات العلاقة، وتهتم بتثقيف طلبة القانون بما يتماشى مع سوق العمل، واستمرارية اطلاعهم على أهم القضايا القانونية.