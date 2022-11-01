افتتاح معرض "غذاؤنا فلسطيني" في غزة

غزة - الرأي:

افتتحت وزارة الاقتصاد الوطني بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، معرض المنتجات الفلسطينية "غذاؤنا 2022 ".

وقال وكيل الوزارة عبد الفتاح الزريعي، إن المعرض يعد انجاز ومفخرة للشعب الفلسطيني لعرض السلع والمنتجات الغذائية التي يتم انتاجها في قطاع غزة.

وبين أن جميع المنتجات الغذائية بالمعرض ذات مواصفات عالية الجودة وقدرة تنافسية تلبي احتياجات المستهلك الفلسطيني.

وأوضح الزريعي أن معرض غذاؤنا فلسطيني يندرج ضمن سياسة وزارة الاقتصاد لدعم الصناعات الغذائية الفلسطينية ويأتي تتويجاً للسياسات المشتركة بين الوزارة ومؤسسات القطاع الخاص لدعم المنتج المحلي.

ودعا المواطنين للمشاركة في معرض المنتجات الغذائية للتعرف عن قرب على المنتجات الغذائية الفلسطينية وجودتها.

يشار إلى أن المعرض الذى أفتتح اليوم في المركز الثقافي الاجتماعي الأرثوذوكسي العربي في مدينة غزة، يحمل عنوان " غذاؤنا فلسطيني 2022" ، و يضم منتجات وطنية محلية لأكثر من ٤٠ شركة فلسطينية في غزة والضفة الغربية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح الزريعي أن الوزارة ماضية في سياستها لحماية ودعم المنتج الوطني، الذي أثبت نجاحته وقدرته على المنافسة ومطابقته للمواصفات الفلسطينية وتمتعه بجودة عالية.