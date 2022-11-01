المستشفى الأوروبي يجري 20 عملية في جراحة اليد والأعصاب

غزة- الرأي

أجرى الفريق الطبي المحلى بمستشفى غزة الأوروبي والوفد الطبي الفرنسي 20 عملية جراحية في جراحة اليد والأعصاب الطرفية والتشوهات الخلقية.

وأوضح د.جمال أبو هلال رئيس أقسام العظام في مستشفى غزة الأوربي ، أن الوفد الذي وصل المستشفى الجمعة الماضية كان قد عاين 42 حالة معدة مسبقة من قبل اللجنة الطبية بالمستشفى لعرضها على الوفد لإجراء العمليات.

واعتبر د.أبو هلال هذه العمليات من العمليات المعقدة التي كانت سابقا تحول للخارج، وتم اجرائها بنجاح كبير حيث كان يتم اجراء 4 عمليات يوميا لتستمر كل عملية قرابة الثلاث ساعات، لافتا الى أن الوفد سيغادر المستشفى غدا الأربعاء ليستكمل اجراء العمليات في مجمع الشفاء الطبي.

وتعد زيارة الوفد هي الزيارة الخمسين تقريبا وفق د.أبو هلال حيث الزيارات الدورية لقطاع غزة كل ستة شهور، لمشاركة الفرق الطبية المحلية في اجراء العمليات الجراحية وتدريب الطواقم المحلية والتي تعمد اليها وزارة الصحة في استقطاب تلك الوفود لذلك.