جمعية منتدى التواصل تقدم درع شكر وتقدير لوزارة الحكم المحلي

غزة- الرأي

تقدم وفد من جمعية منتدى التواصل برئاسة م. أسماء أبو سليم منسق مشروع تعزيز المشاركة المدنية والسياسية للشباب في قطاع غزة وبمشاركة م. أسماء مطر، وأ. وفاء أبو زيد بزيارة وزارة الحكم المحلي وذلك لتقديم درع الشكر والتقدير للوزارة على جهودها في خدمة الشباب من خلال تشكيل المجالس الشبابية في الهيئات المحلية.

وقد كان في استقبال الوفد م. ياسر حسونة مدير وحدة البرامج الشبابية والمشاركة المجتمعية، معبراً عن سعادته بالعلاقة مع جمعية منتدى التواصل من أجل تحقيق أهداف الوزارة نحو تشكيل المجالس الشبابية.

من جهتها أفادت م. أبو سليم أنها وجدت تعاوناً كبيراً من قبل وزارة الحكم المحلي ورحبت بالتشبيك مع جمعية منتدى التواصل، مؤكدةً أن تشكيل المجالس الشبابية له دور أساسي وكبير في تعزيز المشاركة المدنية لدى قطاع الشباب الفلسطيني، شاكرةً للوزارة دورها الرائد بالخصوص.

من الجدير ذكره أن وحدة البرامج الشبابية والمشاركة المجتمعية في الوزارة قد عقدت عدة لقاءات واجتماعات مع جمعية منتدى التواصل بشأن تعزيز المشاركة المدنية والسياسية للشباب في قطاع غزة من خلال دعم تشكيلات المجالس الشبابية في الهيئات المحلية.