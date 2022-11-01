أوقاف رفح تُنفذ دورة تدريبية لتطوير الكادر الوظيفي

رفح- الرأي

نفذ قسم العمل النسائي بمديرية أوقاف رفح دورة تدريبية مهارية لتطوير عمل المحفظات والكادر الوظيفي، بحضور مدير المديرية أ. محمد أبو عامر، ورئيس القسم أ. زمزم زعرب.

بدوره أوضح أبو عامر أهمية تنفيذ الدورات التطويرية التي تخص المحفظات، بهدف تحسين الأداء والارتقاء بعملهن، وضمان توفير كادر وظيفي مؤهل يمتلك الخبرات والمهارات العملية، مشيراً إلى أن الأوقاف تسعي دوماً لتطوير العمل الدعوي بكل أنواعه من أجل احداث التأثير المطلوب.

مشيداً بدورهن وجهودهن في مراكز تحفيظ القرآن الكريم وخدمة ديننا الإسلامي ونشر تعاليمه وآدابه في المجتمع.

من جهتها أشادت زعرب بجهود المحفظات ودورهن في مراكز تحفيظ القرآن الكريم، لافتةً إلى أن القسم يسعى دوما للارتقاء بالمستوى المطلوب.