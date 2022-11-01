تعليم خان يونس يفتتح دورة لتأهيل مربيات رياض الأطفال الجدد

خانيونس- الرأي

افتتح د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية بمديرية التربية والتعليم في خان يونس دورة لتأهيل مربيات رياض الأطفال الجدد، بحضور: أ. كفاح أبو شبيكة مشرفة رياض الأطفال.

وفي كلمته رحب رمضان بالحضور، وثمن جهود قسم الإشراف التربوي المبذولة في رفع كفايات الكوادر البشرية من خلال الدورات التدريبية وورش العمل والمتابعة من خلال الزيارات الإشرافية، وتحدث عن أهمية هذه الدورة ودورها الفاعل في تهيئة وتأهيل المربيات الجدد.

ومن ناحيتها أوضحت أبو شبيكة أن الدورة تتناول عدد من المحاور منها: الخصائص النمائية لطفل الروضة، واستراتيجيات التعلم النشط، وأركان العملية التعليمية، والخطة اليومية وتحضير الدروس.

جدير بالذكر أن الدورة تستهدف 25 مربية جديدة، وتستمر 3 أيام تدريبية بواقع 12 ساعة.