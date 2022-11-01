تعليم غزة يتفقد عدداً من مؤسسات التعليم العالي

غزة- الرأي

تفقد وفد من هيئة الاعتماد والجودة بوزارة التربية والتعليم العالي عدداً من مؤسسات التعليم العالي بغزة، وذلك في إطار مواصلة تجويدها والاطلاع على خططها وبرامجها التعليمية.

حيث تمت زيارة الكلية العربية للعلوم التطبيقية بفرعيها (رفح _ شمال غزة) وكلية الدراسات السياحية، والكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا في خان يونس.

وضم وفد الوزارة د. علي أبو سعدة مدير عام هيئة الاعتماد والجودة، وأ. يسري الغول مدير دائرة الاعتماد والترخيص، وم. ياسر عمار مدير دائرة الجودة النوعية، وأ. تيسير خضير مدير الكليات، ود. عماد أبو سمعان رئيس قسم الاعتماد، وكان في استقبالهم عمداء الكليات ونوابهم.

وثمن أبو سعدة الجهود التي تبذلها المؤسسات لخدمة الطلبة والمجتمع عبر تقديم العلوم التي تواكب التقدم العلمي والتكنولوجي، مؤكداً على أهمية مواصلة استحداث برامج جديدة تناسب سوق العمل وتوجيه مشاريع التخرج والبحوث العلمية لقضايا حقيقية معاصرة.

وفي نفس السياق أطلع عمداء الكليات الوفد الزائر على البرامج الأكاديمية الموجودة واستعدادات المؤسسات من حيث القاعات والمختبرات فيها.

وقام الوفد بجولة في الكليات وتفقد مختبرات الحاسوب والقاعات والمكتبات والقبول والتسجيل والمرافق للتأكد من جودة الأداء وفقاً للمعايير المتبعة.