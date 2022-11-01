"توثيق اتفاق تكوين اتحاد الملاك لدى كاتب العدل" تعقد اجتماعها الأول

غزة- الرأي

عقدت لجنة خاصة مكلفة بإعداد " نظام توثيق اتفاق تكوين اتحاد الملاك" اجتماعها الأول بوزارة العدل.

وقال رئيس اللجنة مدير الشؤون القانونية بالوزارة أ. ماجد رزق أبو ريدة أن اللجنة المكلفة قامت باستعراض قرار تشكيل اللجنة والمهام المكلفة بها والتي تتمثل بإعداد نظام توثيق اتفاق تكوين اتحاد الملاك استناداً للمادة ٢٠ فقرة ٢ من قانون تمليك الطبقات والشقق والمحلات رقم ١ لسنة ١٩٩٦م.

وستبحث اللجنة المشكلة من قبل وزير العدل بإصدار نظام بشأن أحكام توثيق اتفاق تكوين اتحاد الملاك لدى دائرة الكاتب بالعدل حيث يشمل النظام الإجراءات الواجب اتباعها من كاتب العدل لتوثيق اتفاق اتحاد الملاك.

وتتشكل اللجنة من أ. ألاء عبد الغفور و أ. محمود جبر وأ. أحمد حلس أعضاءً وأ. سماهر أبو عون مقرراً، وتم التوافق على أن تعقد اللجنة اجتماعاً لاحقاً لمتابعة أعمالها.