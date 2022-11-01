أوقاف الوسطى تُكرم 123 حافظًا وحافظةً حفظوا القرآن خلال العام 2022م

الوسطى- الرأي

كرّمت مديرية أوقاف الوسطى 123 حافظ وحافظة لكتاب الله تعالى خلال العام 1444هـ/2022م، في حفل قرآني كبير نظمته في صالة المصدر وسط المحافظة بعنوان "أهل القرآن جند التحرير".

وحضر الحفل وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا، ورئيس دار القرآن الكريم د. عبد الرحمن الجمل، والقيادي في حركة حماس د. كمال أبو عون، وأحمد قادة العمل الإسلامي د. ماهر الحولي، ومدراء عامون ومدراء المديريات والدوائر وشخصيات اعتبارية ووجهاء ومخاتير وذوي المحتفى بهم.

وخلال كلمته أكد الجمل أن جيل القرآن الكريم سيكون في طليعة الأمة لاسترداد عزتها وكرامتها ورفعتها، مشيداً بجهود الأوقاف في الارتقاء بملف تحفيظ القرآن الكريم وتقديم الدعم والمساندة للمؤسسات القرآنية كافة ورعايتها لشؤون ديننا الإسلامي.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف ودار القرآن الكريم والسنة يعملان من أجل تحقيق هدف واحد والمتمثل في تربية الجيل على موائد القرآن.

بدوره شدد الأغا علي دور وزارة الأوقاف في صناعة الانسان بعزٍ وفخرٍ ونصر وتحرير، موصياً حفظة كتاب الله تعالي بترجمته عملياً على أرض الواقع والعمل به في حياتهم وسلوكهم، مشيداً بكافة الجهود التي بُذلت في تخريج أفواج من حفظة كتاب الله تفخر بها فلسطين والأمة الإسلامية.

من جهته أوضح مدير المديرية أ. سمير أبو مسلم أن 90% من الطلبة حصلوا على درجة "الامتياز" في اختبارات تسميع القرآن الكريم، مبيناً أن جهود الأوقاف في الارتقاء بملف القرآن الكريم ستبقى متواصلة لبناء مجتمع قائم على الفضائل والقيم الإسلامية وتنشئة الجيل على أسس العقيدة الصحيحة.

واستعرض مسلم أبرز الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المديرية لتحقيق الجودة والاتقان، والممثلة في دورات التلاوة والتجويد، وسرد القرآن الكريم على جلسة واحدة، لافتاً أن عدد حلقات التحفيظ بلغ 46 حلقة للذكور و53 حلقة اناث، إلى جانب توفير مكافآت مالية للمتميزين في الاختبارات التجميعية.

مبيناً أن المديرية تنفذ سلسلة واسعة من الأنشطة الوعظية والدينية والتربوية وزيارات لأسر عشرات الطلبة الملتحقين بمراكز التحفيظ والدورات القرآنية التعليمية.

هذا وتخلل الحفل تكريم عدداً من النماذج والعائلات القرآنية وتقديم الهدايا والمنح المالية لهم، تقديرا لجهودهم في حفظ كتاب الله تعالى كاملاً.