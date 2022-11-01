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وكيل وزارة الداخلية يتفقد سير العمل بشرطة محافظة غزة

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 06:15

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، اللواء د. ناصر مصلح، مساء اليوم، سير العمل في شرطة محافظة غزة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية، رافقه فيها كل من مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء د. محمود أبو وطفة، ومدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، ومساعده لشؤون المحافظات العميد جمال الديب، حيث كان في استقبالهم مدير شرطة المحافظة العقيد هاشم السرحي، ومدراء مراكز ودوائر شرطة المحافظة.

واطلع الوفد الزائر، على طبيعة مهام وعمل إدارات ودوائر المحافظة لدى زيارتهم مقر شرطة محافظة غزة ومركزي شرطة الشاطىء والتفاح والدرج؛ مُشيدين بالجهود المبذولة في خدمة المواطنين والحفاظ على حالة الأمن والاستقرار المجتمعي بالمحافظة.

بدوره، أكد اللواء مصلح، في كلمة له، على ضرورة الاستمرار في القيام بالمهام والواجب على أكمل وجه، وتجويد العمل باستمرار والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين.

وشكر اللواء مصلح قيادة شرطة المحافظة، وجميع الضباط وضباط الصف والأفراد؛ على جهودهم المستمرة في القيام بواجبهم في خدمة أبناء شعبهم.

من جهته، استعرض العقيد هاشم السرحي مدير شرطة محافظة غزة مهام وإنجازات شرطة المحافظة خلال الفترة الماضية، في إطار خدمة المواطنين وترسيخ حالة الأمن والأمان وسيادة القانون.

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