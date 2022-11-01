وكالة الرأي الفلسطينية "التربية": نستنكر قرار الاحتلال القاضي بهدم مدرسة "عين سامية" وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة الداخلية يتفقد سير العمل بشرطة محافظة غزة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعتدون على مواطن داخل مركبته في بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الوسطى تُكرم 123 حافظًا وحافظةً حفظوا القرآن خلال العام 2022م وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُفرج عن صيادين اعتقلهما خلال عملها ببحر غزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى والمحررين: الاحتلال يجدد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير رائد ريان وكالة الرأي الفلسطينية "توثيق اتفاق تكوين اتحاد الملاك لدى كاتب العدل" تعقد اجتماعها الأول وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُشارك في معرض الصناعات الغذائية الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غزة يتفقد عدداً من مؤسسات التعليم العالي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يفتتح دورة لتأهيل مربيات رياض الأطفال الجدد
أخبار » الأخبار الحكومية

"المكافحة" تضبط 7 كجم من مادة "الماريجوانا" المخدرة

01 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 07:35

غزة- الرأي

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة -دائرة خانيونس، كمية كبيرة من مادة "الماريجوانا" المخدرة، خلال كمين ومهمة تفتيشية بمدينة غزة.

وقالت المكافحة، في تصريح مقتضب، إنه وبناء على معلومات وتحريات، تم نصب كمين لأحد المشتبه بهم في مدينة غزة ويدعى (ز، ط) 19 عاماً، وتم بحوزته ضبط كيلوجرام واحد من مادة "الماريجوانا".

وأضافت "المكافحة" أنه باستمرار التحقيق والبحث والتحري ميدانياً، تم تفتيش أحد المنازل في المكان حيث تم العثور على قرابة (6) كيلوجرام من نفس المادة المخدرة.

ولفتت إلى أنه تم توقيف المشتبه به الرئيس بملكية الكمية المذكورة على ذمة القضية وهو (م، ق) 39 عاماً.

وأوضحت مكافحة المخدرات أنها تستكمل إجراءاتها لإحالة القضية والمادة المضبوطة والموقوفَين إلى النيابة العامة.

وشدّدت إدارة المكافحة أنها تواصل الضرب بيد من حديد على كل تجار المواد المخدرة ومروجيها؛ من أجل القضاء على هذه الآفة وحماية المجتمع من مخاطرها.

مار ماري
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟