"المكافحة" تضبط 7 كجم من مادة "الماريجوانا" المخدرة

غزة- الرأي

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة -دائرة خانيونس، كمية كبيرة من مادة "الماريجوانا" المخدرة، خلال كمين ومهمة تفتيشية بمدينة غزة.

وقالت المكافحة، في تصريح مقتضب، إنه وبناء على معلومات وتحريات، تم نصب كمين لأحد المشتبه بهم في مدينة غزة ويدعى (ز، ط) 19 عاماً، وتم بحوزته ضبط كيلوجرام واحد من مادة "الماريجوانا".

وأضافت "المكافحة" أنه باستمرار التحقيق والبحث والتحري ميدانياً، تم تفتيش أحد المنازل في المكان حيث تم العثور على قرابة (6) كيلوجرام من نفس المادة المخدرة.

ولفتت إلى أنه تم توقيف المشتبه به الرئيس بملكية الكمية المذكورة على ذمة القضية وهو (م، ق) 39 عاماً.

وأوضحت مكافحة المخدرات أنها تستكمل إجراءاتها لإحالة القضية والمادة المضبوطة والموقوفَين إلى النيابة العامة.

وشدّدت إدارة المكافحة أنها تواصل الضرب بيد من حديد على كل تجار المواد المخدرة ومروجيها؛ من أجل القضاء على هذه الآفة وحماية المجتمع من مخاطرها.