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وزارة الأسرى: تراجع الوضع الصحي للأسير المضرب سبع الطيطي

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:23

الأسير الطيطي
الأسير الطيطي

غزة - الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن تراجعا واضحًا ظهر في الحالة الصحية للأسير سبع الطيطي من نابلس، والمضرب عن الطعام منذ 16 يومًا احتجاجًا على استمرار عزله الانفرادي وتجديد اعتقاله الإداري.

وذكرت وزارة الأسرى اليوم الأربعاء، أن الأسير الطيطي بدأ يعاني من هزلٍ عام في جسده ودوخة متقطعة، إضافة إلى آلام حادة في المفاصل، ونقصان في الوزن.

وفي ذات السياق، أرجع أسرى حركة فتح في سجن رامون صباح اليوم وجبات الطعام تضامنًا مع الأسير الطيطي، وأبلغوا إدارة السجن أنهم سيصعدون من خطواتهم الاحتجاجية في حال استمرار عزل الأسير الطيطي.

يذمر أن إدارة سجون الاحتلال ما زالت تعزل الأسير الطيطي منذ أكثر من شهر، حيث قامت قوات من جيش الاحتلال بمداهمة منزله واعتقاله بتاريخ 10/4/2022، وبعد أسبوع من اعتقاله أصدرت محكمة سالم العسكرية بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور، وقبل أن تنتهي بثلاثة أيام جددت له الإداري للمرة الثانية لستة أشهر اضافية، بحجة وجود ملف سري، وهذا هو الاعتقال الثالث للأسير.

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