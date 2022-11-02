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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2383)الاربعاء2 تشرين ثاني/ نوفمبر 2022

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 10:33

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2383)   الاربعاء2 تشرين ثاني/ نوفمبر   2022

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2 تشرين ثاني (نوفمبر)

  • 1978 م مؤتمر القمة العربية التاسع (بغداد) بمبادرة من حكومة الجمهورية العراقية عقد في بغداد مؤتمر للقمة العربية في الفترة الواقعة بين 2مو 5/11/1978 بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد وقد حضر هذا المؤتمر الهام ملوك ورؤساء جميع الدول العربية أو ممثلوهم، باستثناء جمهورية مصر العربية، التي رفضت أيضاً استقبال وفد قرر المؤتمر إرساله إلى القاهرة برئاسة الدكتور سليم الحص رئيس وزراء لبنان.
  • 1969 م توقيع اتفاقية القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية أيد لبنان قيام منظمة التحرير الفلسطينية ولو بتردد أول الأمر ثم ما لبث أن اصطدم معها وطارد العاملين مع المنظمات الفدائية في المخيمات الفلسطينية، كما أنه كان دوماً يرفض تشكيل قوات تابعة لجيش التحرير الفلسطيني فوق أراضيه، مع العلم بأنه وافق على فتح مكتب للمنظمة ومركز للأبحاث الفلسطينية في بيروت ومنحهما حصانة دبلوماسية.
  • 1956 م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (997) الذي يدعو فرنسا والمملكة المتحدة إلى الموافقة على وقف إطلاق النار، ويدعو إسرائيل إلى الانسحاب خلف خطوط الهدنة.
  • 1917 م وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور (1848 - 1930) يصدر "وعد بلفور" للصهيوني روتشيلد بشأن إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.
  • 1917 م إصدار تصريح بلفور في كانون الأول 1916 عندما تولى لويد جورج رئاسة الوزارة البريطانية، وآرثر بلفور وزارة الخارجية، وكانا من الصهيونيين البارزين، اعتبرت الاجتماعات غير الرسمية بين الصهيونيين والمسئولين البريطانيين بمثابة مفاوضات جدية أدت بالنتيجة إلى التزام بريطانيا بتحقيق حلم الصهيونية في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطينِ.
  • 1195 م استشهاد ربحي أحمد الكحلوت من سكان مخيم جباليا ومحمد عبد الرحيم أبو هاشم من رفح و كلاهما من حركة الجهاد الإسلامي في عملية استشهادية جنوب مدينة غزة رداً على اغتيال الأمين العام للجهاد الإسلامي "فتحي الشقاقي".
  • 1194 م اغتيال هاني عابد القائد في حركة الجهاد الإسلامي من خلال تفجير سيارته بعبوة ناسفة أمام كلية العلوم والتكنولوجيا بخانيونس.
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