النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2383) الاربعاء2 تشرين ثاني/ نوفمبر 2022
أخبار فلسطينية
-
- هنية يدعو القمة العربية لإقرار “إعلان الجزائر” للمصالحة الفلسطينية
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
- 84انتهاكا إسرائيليا ضد الحريات الصحافية الشهر الماضي للتغطية على الجرائم ومنع إيصال الحقيقة
- قوات الاحتلال تعتقل 4 صيادين وتصادر مراكبهم وتهاجم مزارعي حدود غزة
- رئيس الوزراء الفلسطيني: صعود اليمين المتطرف في الانتخابات الإسرائيلية يظهر تنامي التطرف والعنصرية
- القنصلية البريطانية في القدس تغلق أبوابها أمام نشطاء فلسطينيين وترفض استلام مذكرة احتجاج بذكرى “وعد بلفور”.
- حماس": وعد بلفور وما تلاه من خطايا لن يُفلح في تثبيت المشروع الصهيوني على أرضنا
- الجهاد: القائد هاني عابد جسد نموذجاً في الابداع العلمي بجانب الجهاد والمقاومة
- الاحتلال الإسرائيلي يطرد ست عائلات من مساكنها في الأغوار بحجة التدريبات
أخبار إسرائيلي
- «مشاركة أكبر» للناخبين في انتخابات الكيان... ولا حسم حتى الآن
- 1197 اعتداءً إسرائيلياً ضدّ الفلسطينيين خلال الشهر الأخير
- الإسرائيليون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست الـ25
- نتائج أولية لانتخابات الكنيست: فوز معسكر نتنياهو بـ 67 مقعدا…
- تقرير: مقتل 25 إسرائيليا بعمليات نفذها فلسطينيون العام الحالي
- عد فرز 80% من الأصوات.. تقدم ملحوظ لكتلة نتنياهو على منافسيه
اخبار دولية
- القنصلية البريطانية في القدس تغلق أبوابها أمام نشطاء فلسطينيين وترفض استلام مذكرة احتجاج بذكرى “وعد بلفور”
- الاحتلال الإسرائيلي يطرد ست عائلات من مساكنها في الأغوار بحجة التدريبات العسكرية.. واعتداءات المستوطنين تشهد ارتفاعاً قياسياً في أكتوبر
- »واشنطن: منظمة حقوقية تطالب بتحقيق دولي في جرائم مسؤول إسرائيلي بالضفة
اخبار عربية
- بمشاركة الرئيس .. انطلاق أعمال القمة العربية الـ31 في الجزائر
الصحف العربية المواقع الإخبارية الوكالات الإخبارية
الصحف العربية
القدس العربي
- إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عملية دهس بالضفة الغربية
- رئيس الوزراء الفلسطيني: صعود اليمين المتطرف في الانتخابات الإسرائيلية يظهر تنامي التطرف والعنصرية
- القنصلية البريطانية في القدس تغلق أبوابها أمام نشطاء فلسطينيين وترفض استلام مذكرة احتجاج بذكرى “وعد بلفور”
- الاحتلال الإسرائيلي يطرد ست عائلات من مساكنها في الأغوار بحجة التدريبات العسكرية.. واعتداءات المستوطنين تشهد ارتفاعاً قياسياً في أكتوبر
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على مسيرة منددة باستمرار حصار نابلس
- 84انتهاكا إسرائيليا ضد الحريات الصحافية الشهر الماضي للتغطية على الجرائم ومنع إيصال الحقيقة
- قوات الاحتلال تعتقل 4 صيادين وتصادر مراكبهم وتهاجم مزارعي حدود غزة
- هنية يدعو القمة العربية لإقرار “إعلان الجزائر” للمصالحة الفلسطينية
- عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
-
الشرق الأوسط
الاخبار اللبنانية
- نتائج أولية لانتخابات الكيان: نتنياهو يتقدّم على لابيد
- «مشاركة أكبر» للناخبين في انتخابات الكيان... ولا حسم حتى الآن
- 1197 اعتداءً إسرائيلياً ضدّ الفلسطينيين خلال الشهر الأخير
- الإسرائيليون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات الكنيست الـ25
الغد الأردنية
- نتائج أولية لانتخابات الكنيست: فوز معسكر نتنياهو بـ 67 مقعدا…
- اشتية: فوز اليمين بإسرائيل نتيجة طبيعية لتنامي التطرف
- نتنياهو: حصلنا على تصويت هائل بالثقة
- وعد “بلفور” المشؤوم.. 105 سنوات على سلب الأرض
- ولي العهد يلقي كلمة الأردن في قمة الجزائر اليوم
-
الاهرام المصرية
· نتنياهو يتعهد بـ"رفع رأس" الإسرائيليين بعد حصول حزبه على المركز الأول في الانتخابات التشريعية
· مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي
الشرق القطرية
- الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر دعوات تزويد المستوطنين بالأسلحة
-
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- قاسم: الاحتلال يعيش حالة ارتباك حقيقة ويعجز عن احتوائها
- تقرير "فزعة" تحمي "شجر تشرين" من عداء المستوطنين
- حملة مداهمات واعتقالات يشنها الاحتلال في الضفة والقدس
- الرئيس يستقبل فرقة بيسان للفنون الشعبية الفلسطينية
- 105 أعوام على اعلان بلفور المشؤوم
- استشهاد مواطن برصاص الاحتلال قرب مدخل بيت عور غرب رام الله
- (محدث) الاحتلال يهدم منزلين في قرية جلبون شمال شرق جنين
بالفيديو إصابة جندي إسرائيلي بجراح خطيرة في عملية دهس وطعن غرب رام الله
- "حماس": وعد بلفور وما تلاه من خطايا لن يُفلح في تثبيت المشروع الصهيوني على أرضنا
- حوار أبو رمضان: مقاطعة انتخابات الكنيست نابعة من عدم تحقيق إنجازات لفلسطينيي الداخل
صحيفة القدس
"حماس": عملية بيت سيرا تأتي ردًا على جرائم الاحتلال
اشتية: ما أفرزته نتائج الانتخابات الإسرائيلية نتيجة طبيعية لتنامي التطرف
صحيفة الأيام
- اشتية: لم تكن لدينا أي أوهام بأن تفرز الانتخابات الإسرائيلية شريكاً للسلام
- »بمشاركة الرئيس .. انطلاق أعمال القمة العربية الـ31 في الجزائر
- »قمع مسيرة عند حاجز حوارة ضد الحصار والاحتلال يشدد قيوده على مداخل الخليل
- »واشنطن: منظمة حقوقية تطالب بتحقيق دولي في جرائم مسؤول إسرائيلي بالضفة
- »محكمة إسرائيلية تصادق على تنفيذ قرار هدم مدرسة تجمع عين سامية
- »دوري الأبطال: بايرن يتفوق بالعلامة الكاملة وليفربول يرد اعتباره بثنائية...
- »"حمّى البحر المتوسط" يدشّن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان أيام فلسطين...
- »القمة العربية تفتتح اليوم في الجزائر
» الحياة الجديدة
- 105أعوام على إعلان بلفور المشؤوم
- الاحتلال يهدم منزلا في قرية جلبون شمال شرق جنين
- الاحتلال يهدم منزلين في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم
- بعد فرز 62% من الأصوات: تعزيز فوز معسكر نتنياهو
وكالة الرأي
- إصابة ضابط إسرائيلي بعملية دهس برام الله واستشهاد منفذها
- 105 أعوام على "وعد بلفور" المشؤوم
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال
- محدث الاحتلال يهدم 4 منازل في جنين وبيت لحم
- حماس: شعبنا سيبقى متمسكًا بحقوقه الوطنية حتى التحرير والعودة
- غزة: 6 إصابات بـ 8 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
- الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة والقدس
- بعد فرز 72% من الأصوات .. تقدم كبير لكتلة نتنياهو على منافسيه
وكالة صفا
- نتائج 70% من الأصوات: "انقلاب" لصالح نتنياهو
- بالفيديو إصابة خطيرة لضابط إسرائيلي بعملية دهس واستشهاد منفذها غربي رام الله
- عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
- وعد "بلفور".. 105 سنوات على سلب الأرض
- تقرير "لن يمتلك الأرض من لا يستحق".. نشطاء يغردون على وسم "وعد بلفور"
- مجتمع
-
"وكالة سما
- استشهاد شاب فلسطيني بزعم تنفيذ عملية دهس غربي رام الله
- أول تعليق رسمي فلسطيني على نتائج العينات التلفزيونية لانتخابات الكنيست
- نسبة التصويت النهائية في انتخابات الكنيست هي الأعلى منذ 2015
- عرين الأسود: الاحتلال سيقف مذهولا من شدة ضرباتنا
-
·
فلسطين اليوم
- بالفيديو والصور استشهاد مواطن وإصابة جندي بجراح خطيرة في عملية دهس غرب رام الله
- تعليم رام الله يوضح السبب الرئيس وراء قرار الاحتلال بهدم مدرسة عين سامية
- الجهاد: القائد هاني عابد جسد نموذجاً في الابداع العلمي بجانب الجهاد والمقاومة
- 105 أعوام على وعد بلفور.. رسالة منحت لليهود وطن في فلسطين
- بعد فرز 71% من الأصوات .. تحالف نتنياهو يحصل على 67 مقعدا
عرب 48
- 13معتقلا بالضفة والاحتلال يهدم 4 منازل بجنين والولجة
- شهيد وإصابة ضابط للاحتلال بعملية دهس قرب رام الله
- الاحتلال يثبّت قرار هدم مدرسة عين سامية
- فتح صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست الـ25
- تقرير: مقتل 25 إسرائيليا بعمليات نفذها فلسطينيون العام الحالي
- خلافات داخل الأحزاب عشية انتخابات الكنيست وانقسامات متوقعة بعدها
- تقرير: تقدم في المحادثات لفتح سفارة لأذربيجان في إسرائيل
- عدد قياسي من "الإنذارات" من احتمالات تنفيذ عمليات في الضفة
-
وكالة وفا
- الرئيس يستقبل فرقة بيسان للفنون الشعبية الفلسطينية
- 105 أعوام على اعلان بلفور المشؤوم
- استشهاد مواطن برصاص الاحتلال قرب مدخل بيت عور غرب رام الله
- (محدث) الاحتلال يهدم منزلين في قرية جلبون شمال شرق جنين
-
-
حدث في مثل هذا اليوم
2 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 1978 م مؤتمر القمة العربية التاسع (بغداد) بمبادرة من حكومة الجمهورية العراقية عقد في بغداد مؤتمر للقمة العربية في الفترة الواقعة بين 2مو 5/11/1978 بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد وقد حضر هذا المؤتمر الهام ملوك ورؤساء جميع الدول العربية أو ممثلوهم، باستثناء جمهورية مصر العربية، التي رفضت أيضاً استقبال وفد قرر المؤتمر إرساله إلى القاهرة برئاسة الدكتور سليم الحص رئيس وزراء لبنان.
- 1969 م توقيع اتفاقية القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اللبنانية أيد لبنان قيام منظمة التحرير الفلسطينية ولو بتردد أول الأمر ثم ما لبث أن اصطدم معها وطارد العاملين مع المنظمات الفدائية في المخيمات الفلسطينية، كما أنه كان دوماً يرفض تشكيل قوات تابعة لجيش التحرير الفلسطيني فوق أراضيه، مع العلم بأنه وافق على فتح مكتب للمنظمة ومركز للأبحاث الفلسطينية في بيروت ومنحهما حصانة دبلوماسية.
- 1956 م الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار رقم (997) الذي يدعو فرنسا والمملكة المتحدة إلى الموافقة على وقف إطلاق النار، ويدعو إسرائيل إلى الانسحاب خلف خطوط الهدنة.
- 1917 م وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور (1848 - 1930) يصدر "وعد بلفور" للصهيوني روتشيلد بشأن إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.
- 1917 م إصدار تصريح بلفور في كانون الأول 1916 عندما تولى لويد جورج رئاسة الوزارة البريطانية، وآرثر بلفور وزارة الخارجية، وكانا من الصهيونيين البارزين، اعتبرت الاجتماعات غير الرسمية بين الصهيونيين والمسئولين البريطانيين بمثابة مفاوضات جدية أدت بالنتيجة إلى التزام بريطانيا بتحقيق حلم الصهيونية في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطينِ.
- 1195 م استشهاد ربحي أحمد الكحلوت من سكان مخيم جباليا ومحمد عبد الرحيم أبو هاشم من رفح و كلاهما من حركة الجهاد الإسلامي في عملية استشهادية جنوب مدينة غزة رداً على اغتيال الأمين العام للجهاد الإسلامي "فتحي الشقاقي".
- 1194 م اغتيال هاني عابد القائد في حركة الجهاد الإسلامي من خلال تفجير سيارته بعبوة ناسفة أمام كلية العلوم والتكنولوجيا بخانيونس.
-