وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يعقد اجتماعاً لمدراء وأصحاب المراكز التعليمية الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تبحث تعاونها مع جمعية "الفلسطينية لفنون الطهي الشعبي" وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تسلم "السياحة" تقريراً مفصلاً للحملة التفتيشية على الشاليهات وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة كمال العهود للبنات تفتتح المخيم الثقافي "الطريق إلى القدس" وكالة الرأي الفلسطينية "الإصلاح والتأهيل" بالداخلية تُخرج دورة مهن للنزلاء وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2383)الاربعاء2 تشرين ثاني/ نوفمبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية المالية: بدء تسديد رسوم جامعة الأمة من المستحقات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: تراجع الوضع الصحي للأسير المضرب سبع الطيطي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تقدم خدمة الإرشاد التوعوي لطلبة لمعهد الأزهر الديني وكالة الرأي الفلسطينية خدمات البريج يُتَوَجُ بلقب دوري كرة اليد الممتاز والصلاح وصيفاً
أخبار » الأخبار الحكومية

"الإصلاح والتأهيل" بالداخلية تُخرج دورة مهن للنزلاء

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:07

"الإصلاح والتأهيل" بالداخلية تُخرج دورة مهن للنزلاء

غزةالرأي

خرَّج مركز التشغيل والتدريب المهني في المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أمس الثلاثاء، دورة مهن للنزلاء من جميع المراكز في قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال حفل نظمته الإصلاح والتأهيل في مركز خان يونس "أصداء" بحضور كل من العميد علاء الهندي مدير عام مديرية مراكز الإصلاح والتأهيل ومساعده العميد جميل سمور، والمقدم علاء داود مدير مركز التدريب المهني، ود. محمد غنيم مدير عام الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية، ولفيف من الضباط ومدراء الدوائر في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتُعد الدورة دورة متقدمة الأولى من نوعها للتدريب المهني للنزلاء، وتأتي تتويجاً لعدة دورات مبتدئة سابقة، تُمثل تطورا نوعياً في مجال التدريب المهني لنزلاء المديرية العامة للإصلاح والتأهيل.

واستهدفت الدورة 55 نزيلاً على مدار ستة أشهر، حيث شارك كل نزيل في دورتين تأسيسيتين قبل هذه الدورة المتقدمة في مجالات السباكة والحدادة والألمنيوم والنجارة والحلاقة والكهرباء والخياطة.

بدوره، قال العميد الهندي : "هذه الدورة المتقدمة الأولى للتدريب المهني للنزلاء والتي تأتي تتويجاً لعدة دورات مبتدئة سابقة وتمثل تطوراً نوعياً في مجال التدريب المهني للنزلاء، وسنستمر في تقديم جميع البرامج الإصلاحية ضمن خطتنا الشاملة لتأهيل النزلاء في شتى المجالات المهنية والثقافية والاجتماعية وغيرها من المجالات المهمة لهم".

وأكد أن المديرية ستُفرج عن النزلاء المشاركين في الدورات ممن أمضوا ثلثي المدة، وستمنح إجازة مفتوحة للنزلاء المتبقية من مدة توقيفهم أقل من شهر".

وتقدَّم العميد الهندي بالشكر لكل من ساهم في إنجاح وإنجاز دورات المهن للنزلاء، لافتاً إلى أن مركز التدريب المهني بصدد تنفيذ دورات أخرى خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أكد العميد سمور أن الدورة تأتي في إطار تأهيل النزلاء في عدد من المهن التدريبية، مشيراً إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تسعى عبر هذه الدورات إلى دمج النزلاء في المجتمع بعد خروجهم من مراكز الإصلاح، حتى يكون لهم القدرة على إعالة أسرتهم.

وفي ختام الحفل، خرجت مديرية الإصلاح والتأهيل النزلاء المشاركين في الدورة المتقدمة للمهن.

الجدير بالذكر أن المديرية العامة للإصلاح والتأهيل أنشأت مركز التدريب المهني للنزلاء في محافظة خان يونس بهدف تعليم النزلاء المهن الرئيسية والمهارات المهمة التي تساهم في دمجهم في المجتمع، ويكونوا لبنة صالحة فيه.

bd5a6986-5efa-41b1-9f6f-9588903c9147 68d295d3-db91-415f-9d35-f5f0c7b7d6d3
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟