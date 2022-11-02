"الإصلاح والتأهيل" بالداخلية تُخرج دورة مهن للنزلاء

غزة- الرأي

خرَّج مركز التشغيل والتدريب المهني في المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أمس الثلاثاء، دورة مهن للنزلاء من جميع المراكز في قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال حفل نظمته الإصلاح والتأهيل في مركز خان يونس "أصداء" بحضور كل من العميد علاء الهندي مدير عام مديرية مراكز الإصلاح والتأهيل ومساعده العميد جميل سمور، والمقدم علاء داود مدير مركز التدريب المهني، ود. محمد غنيم مدير عام الرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية، ولفيف من الضباط ومدراء الدوائر في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتُعد الدورة دورة متقدمة الأولى من نوعها للتدريب المهني للنزلاء، وتأتي تتويجاً لعدة دورات مبتدئة سابقة، تُمثل تطورا نوعياً في مجال التدريب المهني لنزلاء المديرية العامة للإصلاح والتأهيل.

واستهدفت الدورة 55 نزيلاً على مدار ستة أشهر، حيث شارك كل نزيل في دورتين تأسيسيتين قبل هذه الدورة المتقدمة في مجالات السباكة والحدادة والألمنيوم والنجارة والحلاقة والكهرباء والخياطة.

بدوره، قال العميد الهندي : "هذه الدورة المتقدمة الأولى للتدريب المهني للنزلاء والتي تأتي تتويجاً لعدة دورات مبتدئة سابقة وتمثل تطوراً نوعياً في مجال التدريب المهني للنزلاء، وسنستمر في تقديم جميع البرامج الإصلاحية ضمن خطتنا الشاملة لتأهيل النزلاء في شتى المجالات المهنية والثقافية والاجتماعية وغيرها من المجالات المهمة لهم".

وأكد أن المديرية ستُفرج عن النزلاء المشاركين في الدورات ممن أمضوا ثلثي المدة، وستمنح إجازة مفتوحة للنزلاء المتبقية من مدة توقيفهم أقل من شهر".

وتقدَّم العميد الهندي بالشكر لكل من ساهم في إنجاح وإنجاز دورات المهن للنزلاء، لافتاً إلى أن مركز التدريب المهني بصدد تنفيذ دورات أخرى خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أكد العميد سمور أن الدورة تأتي في إطار تأهيل النزلاء في عدد من المهن التدريبية، مشيراً إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل تسعى عبر هذه الدورات إلى دمج النزلاء في المجتمع بعد خروجهم من مراكز الإصلاح، حتى يكون لهم القدرة على إعالة أسرتهم.

وفي ختام الحفل، خرجت مديرية الإصلاح والتأهيل النزلاء المشاركين في الدورة المتقدمة للمهن.

الجدير بالذكر أن المديرية العامة للإصلاح والتأهيل أنشأت مركز التدريب المهني للنزلاء في محافظة خان يونس بهدف تعليم النزلاء المهن الرئيسية والمهارات المهمة التي تساهم في دمجهم في المجتمع، ويكونوا لبنة صالحة فيه.