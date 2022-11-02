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مدرسة كمال العهود للبنات تفتتح المخيم الثقافي "الطريق إلى القدس"

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:11

مدرسة كمال العهود للبنات تفتتح المخيم الثقافي "الطريق إلى القدس"
مدرسة كمال العهود للبنات تفتتح المخيم الثقافي

غزة- الرأي
افتتحت مدرسة كمال العهود الأساسية للبنات، بمديرية التربية والتعليم في شمال غزة، المخيم الثقافي "الطريق إلى القدس" والذي يستهدف أوائل طالبات مدرسة كمال العهود الأساسية للبنات.
وحضر افتتاح المخيم مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ومن قسم العلاقات العامة والإعلام أ. عطية الحاج أحمد.
ورحبت مديرة المدرسة د. نوال عبد ربه بالحضور كافة، مشيرة إلى أن هذا المخيم يأتي في سياق الخطة المدرسية لتعزيز الحالة الثقافية لدى الطالبات.
ولفتت د. عبد ربه إلى أن المخيم يتضمن العديد من الزوايا المهمة، من بينها زاوية "صناعة الأفلام الكرتونية"، والتي يتم خلالها تدريب الطالبات على صناعة أفلام كرتونية تخدم القضية الفلسطينية.
وزاوية "الرسم الكاريكاتوري"، وفيها يتم تدريب الطالبات على رسم لوحات كاريكاتير هادفة تخدم برنامج غرس وتعزيز القيم، الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم العالي العام الماضي، لتعزيز جملة من القيم الدينية والوطنية والإنسانية في نفوس الطلبة.
ولفتت د. عبد ربه إلى أن الزاوية الثالثة التي يتضمنها المخيم الثقافي، هي زاوية "تحدّي القراءة"، حيث يتم خلالها تفعيل مكتبة المدرسة؛ لتدريب الطالبات على مهارة القراءة والتلخيص.
كما يتخلل المخيم عقد سلسلة من الندوات التثقيفية، والصحية، والدينية، والأمنية (أمن المعلومات)، وغيرها من الفعاليات الهادفة.
من ناحيته، أعرب أ. حرز الله عن إعجابه بزوايا المخيم، متمنياً للمدرسة إدارة ومعلمات وطالبات كل التوفيق والتميز، مشيراً إلى أنت عنوان هذا المخيم الموسوم بالطريق إلى القدس يحمل في معانيه هوية وطن احتله عدو غاشم.
ويشار هنا إلى تم إطلاق هذا المخيم الثقافي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، والشخصيات الاعتبارية والثقافية والمختصين.

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