"العمل" تسلم "السياحة" تقريراً مفصلاً للحملة التفتيشية على الشاليهات

غزة- الرأي



سلّم وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، تقريراً مفصلاً لوكيل وزارة السياحة د. محمد خلة يستعرض خلاله تفاصيل الحملة التفتيشية على الشاليهات.

وثمن م. الغصين الدور الهام لوزارة السياحة في تذليل العقبات أمام مفتشو العمل لتنفيذ حملتهم التفتيشية خلال الـ 3 أشهر الماضية، مؤكداً على أهمية التعاون والتشبيك بين الوزارتين.

من جانبه، أكد د. خلة على أهمية تكامل البيانات بين الوزارتين فيما يتعلق بالعاملين في القطاع السياحي وقطاع الآثار، مشيداً بدور وزارة العمل في تطبيق اشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية في المناطق السياحية.