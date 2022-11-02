وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يعقد اجتماعاً لمدراء وأصحاب المراكز التعليمية الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تبحث تعاونها مع جمعية "الفلسطينية لفنون الطهي الشعبي" وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تسلم "السياحة" تقريراً مفصلاً للحملة التفتيشية على الشاليهات وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة كمال العهود للبنات تفتتح المخيم الثقافي "الطريق إلى القدس" وكالة الرأي الفلسطينية "الإصلاح والتأهيل" بالداخلية تُخرج دورة مهن للنزلاء وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2383)الاربعاء2 تشرين ثاني/ نوفمبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية المالية: بدء تسديد رسوم جامعة الأمة من المستحقات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: تراجع الوضع الصحي للأسير المضرب سبع الطيطي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تقدم خدمة الإرشاد التوعوي لطلبة لمعهد الأزهر الديني وكالة الرأي الفلسطينية خدمات البريج يُتَوَجُ بلقب دوري كرة اليد الممتاز والصلاح وصيفاً
أخبار » الأخبار الحكومية

"العمل" تسلم "السياحة" تقريراً مفصلاً للحملة التفتيشية على الشاليهات

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:13

"العمل" تسلم "السياحة" تقريراً مفصلاً للحملة التفتيشية على الشاليهات

غزةالرأي


سلّم وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، تقريراً مفصلاً لوكيل وزارة السياحة د. محمد خلة يستعرض خلاله تفاصيل الحملة التفتيشية على الشاليهات.

وثمن م. الغصين الدور الهام لوزارة السياحة في تذليل العقبات أمام مفتشو العمل لتنفيذ حملتهم التفتيشية خلال الـ 3 أشهر الماضية، مؤكداً على أهمية التعاون والتشبيك بين الوزارتين.

من جانبه، أكد د. خلة على أهمية تكامل البيانات بين الوزارتين فيما يتعلق بالعاملين في القطاع السياحي وقطاع الآثار، مشيداً بدور وزارة العمل في تطبيق اشتراطات ومعايير السلامة والصحة المهنية في المناطق السياحية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟