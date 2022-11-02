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السياحة تبحث تعاونها مع جمعية "الفلسطينية لفنون الطهي الشعبي"

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:19

السياحة تبحث تعاونها مع جمعية "الفلسطينية لفنون الطهي الشعبي"
السياحة تبحث تعاونها مع جمعية

غزة- الرأي
 
بحث مدير عام المهن السياحية زكريا الهور مع الجمعية الفلسطينية لفنون الطهي الشعب برئاسة مديرها باسل كردية واعضائها التعاون المشترك في الارتقاء بالخدمات السياحية والنهوض بالمهارات والخبرات عبر عقد دورات تدريبية واحترافية للشيفات حسب المواصفات الدولية المنافسة.

ويأتي ذلك  بهدف تحقيق افضل جودة في تقديم الخدمات السياحية فضلاَ علي التنسيق والمساهمة بتسهيل مهامهم  وإشراكهم في المسابقات المحلية والإقليمية والدولية، وإيجاد الحلول  للمشكلات والمعيقات التي تعترض الطهاة ، والعمل الجاد  علي ضمان حقوقهم في الفنادق والمطاعم السياحية. 

وأثنى  الهور  على فعاليات ونشاط الجمعية المتنامي والمساند لمنتسبيها وللمجتمع الفلسطيني بكافه أطيافه واسهامها مع المجتمع المحلي وتوقيعها اتفاقيات مع النقابات المهنية تعزز دورها المجتمعي في الخدمة والسلامة الغذائية،  وعلى سعيها فى خلق فرص تدريبية وخطط عملية تعود بالنفع على المجتمع الفلسطيني والصالح العام.

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