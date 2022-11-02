تعليم شمال غزة يعقد اجتماعاً لمدراء وأصحاب المراكز التعليمية الخاصة

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الترخيص والاعتماد المدرسي)، اجتماعاً لمدراء وأصحاب المراكز التعليمية الخاصة، وذلك لمناقشة جملة من المواضيع الخاصة بعمل تلك المراكز.

وترأس الاجتماع رئيس القسم تحرير المصري، بحضور م. ميسون شاهين، ود. رنان الأشقر، من القسم، و(12) من مدراء ومديرات المركز.

ورحب المصري بالحضور كافة، مشيداً بدورهم في إثراء المشهد التدريبي من خلال البرامج والأنشطة التدريبية المتعددة التي ينفذونها في مراكزهم للارتقاء بقدرات الباحثين عن التميز وتطوير ذواتهم المهنية والتعليمية.

وتطرق المصري إلى جملة من التعليميات الخاصة التي من شأنها تنظيم عمل تلك المراكز، مشيراً إلى تعليمات الترخيص للعام 2023، وضرورة الالتزام بها، وسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص بأسرع وقت ممكن.

ولفت المصري إلى ضرورة عقد الدورات التدريبية بانتظام لضمان استمرار ترخيص المركز، إلى جانب التأكيد على عدم الإعلان عن أي دورات تدريبية إلا بعد اعتمادها وموافقة الوزارة عليها.

وشهد الاجتماع العديد من المداخلات والاستفسارات التي أثرت اللقاء.