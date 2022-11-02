وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة يعقد اجتماعاً لمدراء وأصحاب المراكز التعليمية الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تبحث تعاونها مع جمعية "الفلسطينية لفنون الطهي الشعبي" وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" تسلم "السياحة" تقريراً مفصلاً للحملة التفتيشية على الشاليهات وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة كمال العهود للبنات تفتتح المخيم الثقافي "الطريق إلى القدس" وكالة الرأي الفلسطينية "الإصلاح والتأهيل" بالداخلية تُخرج دورة مهن للنزلاء وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2383)الاربعاء2 تشرين ثاني/ نوفمبر 2022 وكالة الرأي الفلسطينية المالية: بدء تسديد رسوم جامعة الأمة من المستحقات وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: تراجع الوضع الصحي للأسير المضرب سبع الطيطي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تقدم خدمة الإرشاد التوعوي لطلبة لمعهد الأزهر الديني وكالة الرأي الفلسطينية خدمات البريج يُتَوَجُ بلقب دوري كرة اليد الممتاز والصلاح وصيفاً
أخبار » الأخبار الحكومية

التنمية البشرية بالصحة تفتتح دورة تدريبية في مهارات الاتصال والتواصل

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:32

التنمية البشرية بالصحة تفتتح دورة تدريبية في مهارات الاتصال والتواصل
التنمية البشرية بالصحة تفتتح دورة تدريبية في مهارات الاتصال والتواصل

غزة- الرأي
عقدت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية في وزارة الصحة، بالتعاون مع مؤسسة نورواك والتي استهدفت الأطباء والقبالة العاملين في مستشفى الشفاء وكمال عدوان.

وأوضح مدير دائرة التدريب رأفت محيسن، أن الدورة تهدف إلى تعزيز التواصل الفعال بين الموظفين ومع الأمهات وأسرهن، بالإضافة إلى التعرف على التواصل الجيد هو أساس العلاقات الناجحة على الصعيدين الشخصي والمهني، داعيا المتدربات إلى الاستفادة من هذا التدريب وتطبيق ما يتم تعلمه في ميدان العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة مقسمة لمجموعتين كل مجموعة يوم تدريبي، بمشاركة ما يقارب 40متدرباً، وحاضر فيها مدربات في مجال القبالة من مؤسسة نورواك النرويجية كل من المحاضرة أنّا اليزابيث، ألمن ألبرني، جملات علي.

وتشمل الدورة عدداً  من المحاور المتعلقة في مجال الاتصال والتواصل، أنواع التواصل والاتصالات الرسمية وغير الرسمية، كما سيتم التعرف على العلاقة بين الاتصال والخطأ الطبي، وتعريف الاتصال ومناقشة معايير الاتصال الفعال، ووصف استراتيجيات تبادل المعلومات، فضلاً عن تحديد العوائق والأدوات والاستراتيجيات والنتائج التي تحول دون الاتصال.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كلية مجتمع الأقصى تناقش سبل تطوير التدريب الميداني لطلبته

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟