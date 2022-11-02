التنمية البشرية بالصحة تفتتح دورة تدريبية في مهارات الاتصال والتواصل

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية في وزارة الصحة، بالتعاون مع مؤسسة نورواك والتي استهدفت الأطباء والقبالة العاملين في مستشفى الشفاء وكمال عدوان.

وأوضح مدير دائرة التدريب رأفت محيسن، أن الدورة تهدف إلى تعزيز التواصل الفعال بين الموظفين ومع الأمهات وأسرهن، بالإضافة إلى التعرف على التواصل الجيد هو أساس العلاقات الناجحة على الصعيدين الشخصي والمهني، داعيا المتدربات إلى الاستفادة من هذا التدريب وتطبيق ما يتم تعلمه في ميدان العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة مقسمة لمجموعتين كل مجموعة يوم تدريبي، بمشاركة ما يقارب 40متدرباً، وحاضر فيها مدربات في مجال القبالة من مؤسسة نورواك النرويجية كل من المحاضرة أنّا اليزابيث، ألمن ألبرني، جملات علي.

وتشمل الدورة عدداً من المحاور المتعلقة في مجال الاتصال والتواصل، أنواع التواصل والاتصالات الرسمية وغير الرسمية، كما سيتم التعرف على العلاقة بين الاتصال والخطأ الطبي، وتعريف الاتصال ومناقشة معايير الاتصال الفعال، ووصف استراتيجيات تبادل المعلومات، فضلاً عن تحديد العوائق والأدوات والاستراتيجيات والنتائج التي تحول دون الاتصال.