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تعليم شرق خان يونس يجتمع بالمجلس الأعلى لأولياء الأمور المنتخب

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:34

تعليم شرق خان يونس يجتمع بالمجلس الأعلى لأولياء الأمور المنتخب
تعليم شرق خان يونس يجتمع بالمجلس الأعلى لأولياء الأمور المنتخب

خانيونس- الرأي

اجتمع  سعيد قديح مدير التربية والتعليم بأعضاء المجلس الأعلى لأولياء الأمور الذي تم انتخابه، بحضور منار أبو خاطر مدير الدائرة الإدارية، محمد أبو غالي رئيس قسم الأنشطة التربوية، أ. ديب الشاعر مشرف النشاط الرياضي ، ونائب رئيس المجلس أ. بسام أبو دراز، والأعضاء. 

وفي بداية اللقاء رحب قديح بأعضاء مجلس أولياء الأمور، وهنأهم بفوزهم في الانتخابات وتشكيل المجلس الجديد، معربًا عن أمله أن يؤدوا الرسالة التي كلّفوا بها على أكمل وجه.
وأكد على حرص المديرية على تفعيل المجلس الأعلى لأولياء الأمور ومجالس المدارس، حيث تم وضع خطة عمل للمرحلة القادمة والتي من شأنها تساهم في الارتقاء بعمل المجلس وبما يخدم الطلبة والعملية التعليمية.

في نهاية الاجتماع تم إعطاء الفرصة لأعضاء المجلس لتقديم الاقتراحات لديهم والتوصيات.

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