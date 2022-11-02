العمل والحكم المحلي تناقشان عدة ملفات هامة

غزة-الرأي

ناقشت وزارة العمل عدة ملفات هامة مع وزارة الحكم المحلي في زيارة نظمتها الوزارة .

وترأس الوفد وكيل الوزارة م. إيهاب الغصين، برفقة عدد من رؤساء الوحدات والمدراء أصحاب العلاقة، وكان في استقبالهم م. سمير مطير وكيل وزارة الحكم المحلي، وم. منى سكيك مدير عام التخطيط والتطوير المؤسسي، أ. رامز عبده مدير عام شؤون البلديات.

وبحث الطرفان رفع مستوى التعاون والتنسيق بين أقسام الحرف في البلديات وأقسام التفتيش قبل منح ترخيص المنشآت لإبداء الرأي الفني.

وتم الاتفاق حول ضرورة حوسبة بيانات العاملين في البلديات بشكل دوري وإطلاع وزارة العمل عليها، وذلك لتسهيل مهمة الوزارة في احتساب الحقوق العمالية.

وأكدت الحكم المحلي أنها في طور استكمال ادخال البيانات الخاصة بالعاملين في البلديات على بند العقود والتشغيل المؤقت، وتدقيقها بشكل نهائي، في إطار تكامل البيانات والتعاون المستمر بين الوزارتين.

وأبدت الوزارة تعاونها الكامل في جميع التقاطعات مع الحكم المحلي بما يخدم العاملين في البلديات، والجهات ذات العلاقة لترخيص المنشآت والحرف المركزية.