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وزارة العمل تعلن البدء بتشغيل الدفعة الأولى من برنامج "صمود 2"

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2022 11:46

وزارة العمل تعلن البدء بتشغيل الدفعة الأولى من برنامج "صمود 2" (1)
وزارة العمل تعلن البدء بتشغيل الدفعة الأولى من برنامج

غزة-الرأي

أعلنت الإدارة العامة لخدمات التشغيل بوزارة العمل، البدء بتشغيل الدفعة الأولى من برنامج "صمود 2"، الخاص بتشغيل الخريجين.

وأفادت الإدارة العامة لخدمات التشغيل إلى أن الدفعة الأولى تشمل 254 خريجا، من أصل 600 خريج ضمن برنامج "صمود 2".

ونوهت إلى أنه سيتم تشغيل الخريجين في المؤسسات الأهلية لسد احتياجاتهم الوظيفية، وسيتم استكمال الدفعة الثانية خلال الأسبوع الجاري، علما أن يتم تقديم خدمات إرشاد وتدريب وتوجيه لكافة المرشحين عبر تقنية الزوم من خلال دائرة التوجيه والإرشاد.

يذكر أن برنامج "صمود 2" تم إقراره بتمويل حكومي، حيث سيتم تشغيل 600 خريج منهم 400 خريج من حملة شهادة البكالوريوس و200 خريج من حملة شهادة الدبلوم، كما سيتم تشغيل 450 خريج في المؤسسات الأهلية والخيرية لمساعدتهم في مهامهم بخدمة المواطنين، وتشغيل 150 خريج في المؤسسات الحكومية.

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