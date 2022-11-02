"الشباب والثقافة" تنظم زيارات للمراكز الشبابية في شمال غزة

غزة- الرأي

نظمت الهيئة العامة للشباب والثقافة سلسلة زيارات على المراكز الشبابية العاملة في محافظة شمال قطاع غزة، حيث ضم الوفد رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، والمدير العام للشباب الأستاذ جمال العقيلي.

وتم خلال الجولة زيارة مركز ابن سينا الشبابي، ومركز غيث، ومركز سند، ومركز نسمات، ومركز سما.

وأشاد محيسن بالجهود التي تبذلها المراكز الشبابية، داعيًا إياها إلى مواصلة عملها وتقديم برامج ومبادرات نوعية مميزة تخدم المجتمع وشريحة الشباب على وجه الخصوص.

من جهتهم، عبر رؤساء المراكز الشبابية عن تقديرهم للزيارة، مؤكدين جاهزية مراكزهم للتعاون الكامل مع الهيئة لإحداث نقلة نوعية في العمل الشبابي في محافظة شمال غزة.