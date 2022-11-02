القضاء يفتتح دورة تدريبية لمأموري التنفيذ في المحاكم الشرعية

غزة- الرأي

افتتح المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، دورة تدريبية لتطوير مهارات مأموري التنفيذ العاملين في المحاكم الشرعية، بواقع 22 ساعة تدريبية وبمشاركة 20 مشارك ومشاركة.

وحضر افتتاح الدورة المستشار د. حاتم أبو عيشة عميد المعهد، المستشار يوسف الشنطي مدير عام المحاكم الشرعية، المستشار محمود الكردي مدير المكتب الفني بالمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، والمستشار د. نافذ المدهون المحامي والمستشار القانوني ـ محاضر اللقاء الأول من الدورة.

ورحب المستشار د. حاتم أبو عيشة بالحضور جميعاً، مشيداً بالتعاون المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ومؤكداً حرص المعهد على توثيق سبل التعاون، للارتقاء بكفاءة العاملين في المحاكم الشرعية، وبما يضمن تطوير المنظومة القضائية.

وأكد المستشار يوسف الشنطي على أهمية الدورة، في تطوير مهارات المشاركين وتنمية المعرفة القانونية بصلاحياتهم ومسؤولياتهم أمام القانون، مثمناً دور المعهد العالي للقضاء الفلسطيني في تنفيذ الدورة بما ينعكس على تطوير أداء المشاركين في العمل.

بدوره تحدث المستشار د. نافذ المدهون في عنوان "واجبات وصلاحيات مأمور تنفيذ الأحكام ومسؤولياته أمام القانون" كمحور من سبعة محاور تتناولها الدورة.